CHP: Boşanan kadına iddet müddeti kaldırılsın





Hülya Karabağlı





T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, boşanmış kadınların 300 gün geçmeden evlenemeyeceklerini hükme bağlayan Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesinin yürürlükten kaldırılması için yasa teklifi verdi. Teklif gerekçesinde, “Büyük bir eşitsizliği ortadan kaldırmak ve ayıbı gidermek gerekiyor” dedi. Yürürlükteki maddeye göre kadın boşandıktan sonra hamile olmadığına dair doktor raporundan sonra evlenebiliyor. Teklifle bu rapora ihtiyaç duyulmadan ve 300 gün beklemeden kadının da erkek gibi evlenmesinin yolunu açıyor.





Teklifin genel gerekçesinde, Türk Medeni Kanunu’nun mevcut düzenlemesine dikkat çekilerek, “Boşanan kadının 300 gün evlenmesi mümkün değildir. Buna iddet müddeti denmektedir. Bu husus doğması muhtemel çocukların kime ait olduğunun karışmasını önlemek için konulmuş bir hükümdür."

Evlenmek isteyen kadınlar mahkemeye



Ancak evlenmek isteyen kadın aile mahkemesine başvurarak bu engeli kaldırması mümkün olmaktadır. Mahkemece yapılan işlem, kadını hastaneye sevk ederek önceki evliliğinden hamile olup olmadığını tespit etmektir. Mahkemeye başvuran kadının hamile olmadığı tespit edilince mahkeme bu süreyi kaldırmaktadır.



Yürürlükteki hükme göre, erkek, eşinin hamile veya hamile olmadığına dair raporu beklemeksizin, boşanma kararının kesinleşmesinden hemen sonra evlenebilmektedir. Bu durum kadın erkek arasında ciddi bir eşitsizliğe yol açmaktadır. Kanun Teklifi ile bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 132’nci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.”

Kadın erkek eşitliği açısından olumsuz



Toprak, teklifle ilgili açıklamasında, söz konusu madde de kadınların boşandıktan sonra 300 gün evlenme yasağının olduğuna dikkat çekerek bu durumu hem çağ dışı hem de kadın-erkek eşitliği açısından olumsuz bir nitelik taşıdığını söyledi.

