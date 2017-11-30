CHP Bodrum'da Seymen tekrar aday

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, tekrar aday olduğunu açıkladı.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın 3 Aralık\'ta yapacağı kongre için adaylıklar açıklanmaya başladı. Dün işletmeci Tuna Işın\'ın ardından bugün de mevcut başkan Recai Seymen adaylığını açıkladı. Parti binasında adaylığını duyuran Seymen\'i, arkadaşları ve partililer yalnız bırakmadı. CHP\'nin iktidar yolunun, yerel iktidarın hizmetlerinden geçtiğini belirten Seymen, \"Yerel iktidarımız ne kadar halka dokunursa, ne kadar hizmet yaparsa, genel iktidara öyle gideriz\" dedi. Neden tekrar aday olduğunu partililere açıklayan Seymen, \"2019\'da hem yerel seçim var, hem de Türkiye\'nin kaderinin oylanacağı, demokrasimizin oylanacağı bir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi var. Hakikaten çok önemli seçimler bunlar ve örgütümüzün en çok zorlayan seçimler, en çok kırıldığımız seçimler. Bu seçimlerde ekibimle ve tecrübemle, örgütümüzün başında olmak istedim. 5-6 tane seçimi geçirmiş bir ilçe başkanı olarak bu sadece benim isteğim değil. Ekip arkadaşlarım ve beraber yola çıktığım arkadaşlarım bu konuda ağırlık koydular ve ben de kıramazdım. Önümüzdeki seçimleri yürütmek için bu gördüğünüz ekibimle beraber pazar günü yapılacak kongrede ilçe başkanlığına adayız. 3. dönemde de sizlere hizmet etmek anlamında desteklerinizi bekliyorum\" dedi.

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