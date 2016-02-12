CHP'li Belediye Başkanı 'yolsuzluk' davasından beraat etti

Rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasıyla yüzlerce yıla varan hapis istemiyle Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan aralarında CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da bulunduğu 69 sanık beraat etti.

Radikal'in haberine göre; Adliye kapısında kendisini bekleyen Bodrumlular tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Kocadan, yaptığı açıklamada, "Eğer bu suçları işlemiş olsam halk yanlışın yanında olmazdı. Türk adaleti bugün doğru kararı verdi hepimiz beraat ettik. Geç de olsa doğrular ortaya çıkıyor" dedi.

Bodrum'da 1 Haziran 2012 tarihinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından 1994-2011 yıllarını kapsayan 64 dosyaya el konulmuş, Savcılık İmar ve Fen İşlerindeki plan ve tadilatlarına yönelik aykırılıklarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile dönemin DP'li meclis üyesi Mehmet Feridun Özsert, dönemin İmar İşleri Müdürü Haluk Ayti, emlakçı Niyazi Doğan, turizmci Yüksel Aslan, müteahhit Vahit Kara, mimar Oktay Baysal, turizmci Saim Görgülü ve inşaat teknikeri Onur Çevik, 'İhaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' iddialarıyla tutuklanmış ve yaklaşık 100 gün cezaevinde kalmışlardı. Daha sonraki duruşmalarda Başkan Kocadon ile birlikte tutuklu sanıklar serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, 10 ayrı olaydan dolayı suçlanan 69 sanık hakkında, 6 yıldan 80 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

4 yıl sonra karar

Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dört yıldır süren davanın bugün gören 17'inci duruşmasına, sanıklardan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Onur Çevik, Vahit Kara, Mehmet Feridun Özsert'in de aralarında bulunduğu 20'si ile avukatları katıldı.Duruşma sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar, daha önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtip, suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme, verilen aranın ardından Başkan Kocadon'un da aralarında bulunduğu 69 sanığın beraatine karar verdi. Saat 15.00'de adliye binasından yanında sanıklardan Onur Çevik ve Haluk Ayti ile birlikte ellerini birleştirip havaya kaldırarak çıkan Başkan Mehmet Kocadon, dışarıda kendilerini bekleyen 100 kadar Bodrumlu ve yakınlarını selamladı. Alkışlar arasında çıkan Başkan Kocadon adliye çıkışında gözleri dolarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beraat kararı için mutluyuz. Devletime hep güvendim ve asla küsmedim. Bugün geç de olsa adalet yerini buldu. Bu suçlar işlendiği belirtilen tarihte Bodrum belediye başkanıydım ve 11 tane belediye vardı. Büyükşehir Yasası'nın ardından hepsi kapandı. 2014 seçimlerinde yüzde 64 oy aldım. Eğer bu suçları işlemiş olsam halk yanlışın yanında olmazdı. Türk adaleti bugün doğru kararı verdi hepimiz beraat ettik. Geç de olsa doğrular ortaya çıkıyor. Bu kararı veren iddia makamına teşekkür ediyorum. Hep içimizde bir korku vardı şimdi ne olacak diye? Bu korkular bitti. Enterasandır 32 ay dinlenmişim. Hep, bir suç işlememizi beklemişler."