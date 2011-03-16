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CHP bedelli, bedelsiz 21 gün askerlik önerdi

1983 yılından önce doğan ve yıllık geliri 12 bin TL'nin altında olanlar 21 gün askerlik yapacak.

16 Mart 2011 02:00

T24- CHP’nin bedelli askerlik teklifinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, 1983 yılından önce doğan ve yıllık geliri 12 bin TL'nin altında olanlar 21 gün bedelsiz askerlik yapacak.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bedelli askerlik teklifiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Hamzaçebi, özetle şunları söyledi:

“Bizim teklifimiz, önceki tekliflerden farklı. Teklifimizi gençlerin çalışma hayatından koparılmaması olarak nitelendiriyoruz. Türkiye, askerlik süresini kısaltmak zorundadır. Yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na verdik.

Gelir düzeyi 12 bin TL’nin altında olan gençlerimiz 1 Ocak 1983’ten önce doğanları esas aldık. Bu vatandaşlarımız herhangi bir bedel ödemeden 21 günle askerliğini yapmış sayılacaklardır. Geliri yıllık 12-25 bin TL arasında olanların ödeyeceği bedel 7 bin 500 TL. 25 binin TL’nin üzerinde olanların ödeyeceği bedel ise 15 bin lira olacaktır. Kademeli ücretlendirme öngördük.

Buradan elde edilecek gelirin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na aktarılması, yurt yapımında kullanılmasını önerdik.

Başta AK Parti olmak üzere bütün partilere çağrıda bulunuyorum, seçim için Meclis faaliyetleri sonlandırılmadan bu teklifi yasalaştıralım. Bu, parlamentonun vereceği bir karardır."

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