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"CHP 'Battal'ı verirsek gerisi gelir' telaşı içinde"

"CHP, önümüzdeki günlerde varını yoğunu ortaya koyacak"

10 Aralık 2017 06:30

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, İçişleri Bakanlığı'nca İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket etmek gerekçesiyle görevden alınması hakkında yazdı.  "Gördüğüm kadarıyla CHP’de...'Battal’ı verirsek bunun gerisi gelir... Battal’ı vermemeliyiz' havası hâkim" diyen Hakan, CHP'nin Battal İlgazdi'yi baş gündem yapacağını öne sürdü.

Ahmet Hakan'ın "Ümmet Kudüs yorgunu" başlığıyla yayımlanan (10 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Battal'ı verirsek gerisi gelir telaşı

Aslında bu işin böyle olacağının ilk sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti.

Demişti ki:

“Biz bizim belediye başkanlarını istifa ettiriyoruz. Muhalefet de kendi belediye başkanlarıyla ilgili benzer bir süreç başlatsın. Başlatmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girer”.

*

CHP’nin buna cevabı şöyle olmuştu:

“Bizde tek kuruş haram yemiş belediye başkanı yok. İşinize bakın”.

*

Ve işte bu cevaba cevap geldi.

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevinden aldı.

*

Gördüğüm kadarıyla CHP’de...

“Battal’ı verirsek bunun gerisi gelir... Battal’ı vermemeliyiz” havası hâkim.

*

İşte tam da bu nedenle CHP, önümüzdeki günlerde varını yoğunu ortaya koyarak...

“Battal gündemi” diye bir gündemi baş gündem yapmaya çalışacak.

Bakalım başarabilecekler mi?

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battal ilgezdiahmet hakanhürriyetataşehir belediyesichpakpiçişleri bakanlığı

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