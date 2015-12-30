CHP: Başkanlık sistemiyle ilgili pozisyonumuzu koruyoruz

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen yeni anayasa çalışmalarına ilişkin görüşme sonrası CHP Sözcüsü Haluk Koç'tan değerlendirmeler geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, "Başkanlık konusunda tutumlarını koruduklarını" vurguladı. Koç, "Kendi çizgilerimizi korumak şartıyla yeni anayasa ile ilgili görüşmelere devam edeceğimizi belirttik" diye konuştu.

Davutoğlu'nun talebiyle gerçekleşen görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Görüşme sonrası ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik "görüşmenin çok olumlu ve iyi geçtiğini" söyledi.

CHP adına açıklama yapan Haluk Koç ise, görüşmede yeni anayasa çalışmalarının masaya yatırıldığını belirterek, "12 Eylül mevzuatının ayıklanması konusunda anlaşmaya varıldı" dedi. "AB uyum yasaları ve vize muafiyeti konusunda Türkiye'nin önünde bir takvim var" diyen Koç, "Daha önce de CHP AB ile ilgili reform paketlerine olumlu yaklaşmıştır. TBMM'ye gelecek olan reform paketine destek vereceğiz" ifadesini kullandı. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun "tutuklu gazetecilerle ilgili rahatsızlığını" dile getirdiğini söyleyen CHP Sözcüsü Koç, Davutoğlu'nun da "gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini" vurguladığını ifade etti.

"Başkanlık konusunda tutumlarını koruduklarını" söyleyen Koç, "Kendi çizgilerimizi korumak şartıyla yeni anayasa ile ilgili görüşmelere devam edeceğimizi belirttik. Kişi hak ve özgürlüklerini merkezine alan, her türlü engeli önünden kaldıran bir anayasa talebiz var ve bu konuyu sonuna kadar savunacağız" dedi.