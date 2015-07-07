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CHP, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini bildirdi

CHP'nin bu girişimiyle, TBMM Genel Kurulu'nun ilk birleşiminde Başkanlık Divanı'da seçim yapılması zorunlu hale geldi

07 Temmuz 2015 17:05

CHP Grubu TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasını zamana yayma ve engelleme  hamlelerine karşı yeni bir girişimde bulundu. CHP, Başkanlık Divanı'nda kendisine düşen üyelikler için belirlediği isimleri TBMM Başkanlığı'na bildirdi. 

Divan'daki üye sayısının 18'de kalmasını isteyen CHP, bu nedenle dört üye adayı seçmişti. CHP grubunun bu girişimiyle, TBMM Genel Kurulu'nun ilk birleşiminde Divan'da seçim yapılması zorunlu hale geldi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün, TBMM Başkanlığı’na bildirdiği Başkanlık Divanı isimleri şöyle: 

TBMM Başkanvekili: Şafak Pavey.  

İdare  Amiri : Tufan Köse.  

Katip Üyeler: Gülizar Biçer Karaca ve Emre Köprülü.

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