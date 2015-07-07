CHP, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini bildirdi

CHP Grubu TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasını zamana yayma ve engelleme hamlelerine karşı yeni bir girişimde bulundu. CHP, Başkanlık Divanı'nda kendisine düşen üyelikler için belirlediği isimleri TBMM Başkanlığı'na bildirdi.

Divan'daki üye sayısının 18'de kalmasını isteyen CHP, bu nedenle dört üye adayı seçmişti. CHP grubunun bu girişimiyle, TBMM Genel Kurulu'nun ilk birleşiminde Divan'da seçim yapılması zorunlu hale geldi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün, TBMM Başkanlığı’na bildirdiği Başkanlık Divanı isimleri şöyle:

TBMM Başkanvekili: Şafak Pavey.

İdare Amiri : Tufan Köse.

Katip Üyeler: Gülizar Biçer Karaca ve Emre Köprülü.