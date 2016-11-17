CHP başkanlığa karşı meydanlara iniyor; "Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz" mitingleri 3 Aralık'ta başlıyor

CHP, başkanlığa karşı meydanlara iniyor... CHP, "Türkiyeyi böldürtmeyeeğiz" adını verdikleri mitinglerinin ilkini 3 Aralık'ta Adana'da gerçekleştirecek.

CHP MYK sonrası açıklama yapan partinin Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "sokakta da mücadele" kararı aldıklarını belirtip, ilk mitingin 3 Aralık'ta Adana'da yapılacağını söyledi. Koç, yurttaşlara "Tavır alın, susmayın, korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en kritik tartışma noktalarından birine geldik" diye seslendi.

AKP ile 'başkanlık' görüşmelerini sürdüren MHP'ye ismini anmadan "üçüncü muhalefet partisi" diyerek seslenen Haluk Koç, "Başından beri karşı çıkan bu muhalefet partisi ne oldu da bu pozisyona sürüklendi. Ne oldu? Bu soruyu sormak hakkımız" diye konuştu.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:



Gündem ağırlıklı olarak Anayasa tartışmasına kitlenmiş durumda. Kamu spotu yayınları var ya çeşitli iktidar yetkilileri "kandırıldık ey halkım unutma bizi" şeklinde açıklama yapıyorlar. Sorumluluklarını unuttturmak, gözardı ettirmek için diyorlar. Çoğu akla ziyan açıklamalar. Söylediklerini izliyorlar mı acaba...

15 Temmuz sonrasını Türkiye değişik bir atmosfere büründü. Demagoji yapılmasın, iktidar yetkilileri saptırmasın. Darbenin sorumluları kimse yakalanıp mutlaka adaletin karşısına çıkarılmalı. Bizim sorduğumuz şu: Türkiye 15 Temmuz'a nasıl geldi? Bunun yolu taşları nasıl döşendi? Kimlerin siyasi çıkarı ve beklentisiyle döşendi? Sorduğumuzda çıt yok kamu spotu... Sorular çok açık. Bu siyasi hataları kimler yaptı? CHP diye duyar diye duyuyorum.

"Tavır alın, susmayın"

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine zarar gelmesini istemeyen tüm yurtsever insanlarımız. Hukuk devletinin yok edilerek adaletin birkaç kişinin iki dudağı arasında hapsedilmesinin toplumu çökerteceğini gören tüm insanlarımızı tavır almaya çağırıyoruz. Biz üzerimize düşen siyasi mücadeleyi parlamentoda yapacağız. Ne pahasına olursa olsun yapacağız. Tavır alın, susmayın, korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en kritik tartışma noktalarından birine geldik.

Sorun Türkiye'nin çözülmemesi sorunudur. Sorun, Cumhuriyet'i sonlandırmak isteyenlere karşı direnme sorunudur. İktidar partisine bu yolda adım atmalarını kolaylaştıran üçüncü muhalefet partisine şu soruyu sormak gerekiyor. Başından beri karşı çıkan bu muhalefet partisi ne oldu da bu pozisyona sürüklendi. Ne oldu? Bu soruyu sormak hakkımız.

"Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz"

CHP, sokakta siyasi görevine devam edecek. 3 Aralık'ta 'Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz' mitinglerinin ilki yapılacak. Halkımızla, her türlü baskıya, çarpıtmaya rağmen bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tüm beklentimiz, Türkiye'nin bu ciddi sınavı da geçerek tarih önünde bir ve bütün yolculuğuna devam etmesi.