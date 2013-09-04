CHP, 'Barış Mitingleri'ne hazırlanıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Suriye'ye olası müdahaleye tepki amacıyla 'barış mitingleri' düzenleyeceklerini söyledi. İlk mitingin Adana'da yapılacağını açıklayan Tekin, Başbakan Erdoğan'ın CHP'nin Mısır ziyaretiyle ilgili eleştirilerine de yanıt verdi.

Suriye’ye operasyon için yeni tezkere gerektiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin “Biz CHP olarak bu gidişata ‘dur’ demek amacıyla önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde ‘savaşa hayır’ mitingleri yapacağız” dedi.

Başbakan Yüce Divanlık suç işlemekte

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Suriye’ye operasyon yapılması halinde yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını söylediği için Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Yüce Divanlık suç işlemiş olursunuz” diye seslendi. Tekin, önümüzdeki günlerde “Savaşa Hayır” mitingleri düzenleyeceklerini de açıkladı. Gürsel Tekin, Başbakan Erdoğan’ın önceki gün yayınlanan “Millete Hizmet Yolunda” konuşmasındaki sözlerini şöyle eleştirdi.:

"Sayın Başbakan önceki gün ‘Sureyi konusunda yeni bir tezkereye ihtiyaç yok; mevcut tezkere buna cevap verebilir’ dedi. Herhalde hukukçuları Başbakan’ı bu konuda uyarmış olmalı. Çünkü kullandığı cümleler Yüce Divan’lık cümlelerdir. Başbakan’ın atıf yaptığı daha önceki tezkere, Suriye’nin bir uçağımızı düşürmesi üzerine çıkarılmıştır. Buna tüm partiler destek verdi. Ama bugün savaş çığırtkanlığı söz konusu. Yani ortada yepyeni bir durum ve yepyeni bir olasılık var. O nedenle yeni bir tezkere getirmeli. Aksi taktirde suç işlemiş olacaktır.

Savaş istiyorlar!

Bütün dünya 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarken, bir gün önce Başbakan’ın savaş çığırtkanlığı yapması dehşet vericidir. Kamuoyu buna dikkat etmeli. Bütün dünya karşı dururken Başbakan, kendi iç politika çıkmazlarını gidermek için tam tersi davranıyor, savaş istiyor. Biz CHP olarak bu gidişata ‘dur’ demek amacıyla önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde ‘savaşa hayır’ mitingleri yapacağız. Bütün kamuoyunu da bu duyarlılığımıza sahip çıkmaya çağırıyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’de Avam Kamarası’nın, Suriye’ye yapılacak olası bir askeri müdahaleye katılma önergesini reddettiğini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın ise Suriye’ye askeri müdahale öncesi ABD Kongresi’nden onay isteyeceğini söylediğini hatırlattı. Suriye’ye müdahalenin asli aktörlerinin parlamentolarına bu tarihi konuyu taşırken, Ak Parti’nin bundan kaçtığını iddia eden Toprak, “AKP, TBMM’yi yok saymaktadır. AKP milletin iradesini hiçe sayarak ülkeyi savaşa sokmaya çalışmaktadır. Milyonlarca Müslüman’ın ölmesi AKP’ye ne kazandıracak?” dedi.

Meclis'e başörtüsüyle girilmesi

Başörtülü vekillerin meclise girebilmesi konusunu da değerlendiren Tekin, “Hepimizin en kutsal değerlerine ne zaman başları sıkışsa el atıyorlar. AK Parti nerede sıkışsa din iman, başörtü, mezhep diyor. Başörtü konusunda açıklama yapan Çiçek'e çağrıda bulunuyorum, yasaksız bir Türkiye yaratacaksanız, gelin bütün yasakları kaldıralım. Gelin demokrasiyi öyle bir kuralım ki, herkes kendini özgürce ifade edebilsin” dedi.

Bahçeli'nin iddiası

Bir gazetecinin, geçen hafta MHP lideri Bahçeli'nin ortaya attığı 'vergilerin hem Suriye hem de Mısır'da terörist gruplara harcandığı' iddiası üzerine Tekin, şunları söyledi:

“Bahçeli'nin söylediği iddia değil, somutlaşmış belgelerdir. Özellikle Reyhanlı saldırısıyla başlamış ve sonraki süreçte nasıl işlediği yardım yapıldığı görülmüştür. Gayrimeşru bir olayı meşrulaştırmak bir devlet yönetimine yakışmıyor. Maalesef bunlar oluyor. Dışişleri bakanı elinde 200 milyon dolar bulunan bir çantayla Libya'daki muhaliflere götürdü. Bu bir belge iddia değil. Bunun belgelerini bütün dünya kamuoyu biliyor sadece bilmeyen bizim basınımız”

Mısır'a, onurlu bir dış politika için gidiyoruz

Rusya ziyareti öncesi CHP'nin Mısır ziyaretini eleştiren Başbakan Erdoğan'a da yanıt veren Tekin, "Bize darbeci diyen Başbakan'ın darbelerde tek bir mağduriyeti var mı? Bakanlar Evren döneminde çalışıyordu. Başbakanın bilmesi gereken şudur; Türkiye sahipsiz değildir.

CHP Mısır'a Irak'a gidiyor, çünkü sizin kırdığınız döktüğünüz yanlışları ancak CHP toparlayabilir. Büyükelçinizi çektiniz niye tekrar geri gönderdiniz, hani kabadayılık yapıyordunuz?" dedi.

Tekin, "Yanlıştan dönmenin erdemli bi politka olduğunu herkes bilmeli. Tekliği, onurlu bir teklik olarak yansıtmaya çalıştılar. Teklik sadece Allah'a mahsustur. Ortadoğu'da herkesin saygı duyduğu bir dış politika vardı" diyerek tepkisini dile getirdi.