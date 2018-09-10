CHP Balıkesir Milletvekili Akın: ABD ile yaşadığımız krize rağmen ABD'li firmaya davet...

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ABD'li Tesla firmasının geçen hafta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilmesine tepki gösterdi. Akın "Dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde, ABD ile yaşadığımız krize rağmen geçen hafta ABDli şirket Tesla'ya yapılan davet akıllarda soru işaretleri bırakıyor" dedi.

Elon Musk'ın katıldığı radyo programında esrar içmesinin görüntülerinin yaylımasının ardından Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Tesla'ya 180 adet elektrikli otobüs satın almak için verdikleri daveti iptal ettiklerini açıklamış, "Bu kapsamda da Elon Musk'a geçen hafta davet mektubunda bulunmuştuk" demişti.

CHP'li Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yönetilmediğini vurgulayarak, "Ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Belediyecilik ciddi iştir" dedi.

Akın şunları söyledi:

"Sessiz Şehir Projesi düşüncede iyi bir proje ancak pratikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi daha baştan çuvallamış durumda. Daha en baştan 180 adet elektrikle çalışan otobüs alımı yapmak için ABD'li Tesla firmasına geçen hafta davette bulunanlara Ankara'da 2016 yılından bu yana yüzde yüz milli ve yerli üretilen elektrikli otobüsümüzün neden akıllarına gelmediğini sormak lazım. Elon Musk'ın uyuşturucu kullanan görüntülerini tasvib etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu tam bir skandaldır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Tesla'ya geçen hafta verdikleri daveti iptal ettikleri için tebrik ediyorum. Ancak bu davet hiç verilmemeliydi. Elon Musk böyle bir yanlış davranışta bulunmasaydı milyarlarca liramız ABD'li firmaya gidecekti. Balıkesir'i dünyaya örnek olacak sessiz bir şehir yapacaksanız, yüzde yüz yerli ve milli elektrikli otobüs üreten sanayimiz ve teknolojimiz var. Hatta ihraç bile ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nasıl bir yanlışın içinde anlamak mümkün değil. Dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde, ABD ile yaşadığımız krize rağmen geçen hafta ABDli şirket Tesla'ya yapılan davet akıllarda soru işaretleri bırakıyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe ne der bu da sorulması gereken bir soru. Ne yazık ki Balıkesir yönetilemiyor. Allah'ın izniyle Mart 2019'da bu yönetimi Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte değiştireceğiz."