CHP, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK yetkisini AYM'ye taşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.

Tezcan, ayrıca milletvekili aday adaylığı başvurularına ilişkin olarak CHP’den milletvekili aday adaylığı için toplam 2 bin 319 başvuru yapıldığını açıkladı. Tezcan, aday adaylarının bin 706’sı erkek, 613’ü kadın, 2 bin 319 adayın 166’sı ise genç adaylardan oluştuğunu belirtti.

CHP Sözcüsü Tezcan, CHP’den milletvekilliği başvurusu yapan aday adaylarının eğitim durumları ile ilgili de bilgi paylaştı. Buna göre aday adaylarının bin 270’i üniversite mezunu, 226’sı yüksek lisans, 105’i de doktoralı. Adayların 137’si ilkokul, 145’i ortaokul, 436’sı ise lise mezunu…

Tezcan’a milletvekili aday listesi de soruldu. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Tezcan, Tuceli Milletvekili Gürsel Erol’un Elazığ için başvuru yaptığını, genel başkan Kılıçdaroğlu’nun da Gürsel’i Elazığ için görevlendirdiğini söyledi. Bu durumda Erol, milletvekili aday listesinde kesinleşen ilk isim oldu.

Tezcan’a milletvekili aday listelerinde Saadet Partisi’nde siyasetçilerin gösterileceği iddiası soruldu. “İttifak pazarlık ittifakı değil” diyen Tezcan, ittifakla yola çıkan yapıların bu yolculuk sırasında bellirli ihtiyaçlar çıkarsa değerlendirme yapabileceğini ama şu an milletvekili paylaşımı gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Tezcan İyi Parti’den CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de adaylık için başvuru yaptığını söyledi.