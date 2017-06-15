CHP: Bahçeli’nin kışkırtan açıklamasını kimse ciddiye almayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Adalet Yürüyüşü’ne yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamayı kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda Bahçeli’nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Sayın Bahçeli’nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir" dedi.

Tekin Bingöl şunları ifade etti:

"Bugün sabah başlattığımız adalet yürüyüşü yaklaşık 434 kilometre sürecek. Planlamamız günlük 17-18 kilometre arasında. Ancak bugün bu süreyi aştık. Yarın 3 ayrı noktada yaklaşık 5’er kilometrelik mesafelerle molalar vereceğiz. Planlamaya göre 24 günün sonunda Maltepe Cezaevi’nin önüne varmış olacağız. Sayın Berbereoğlu bir başka cezaevine taşınırsa yürüyüşümüzün sonlanması o cezaevine kadar sürecek. Sadece Ankara’da Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmedik. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde bütün örgütlerimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarının da verdiği desteklerle çok önemli etkinlikler düzenlediler. Yarından itibaren örgütlerimiz en az günde 4-5 farklı etkinlik yapacaklar. Bizim bu yaptığımız etkinlikler Türkiye ile de sınırlı değil, yurtdışı birliklerimizde aynı şekilde başladıkları ülkelerde o ülkenin meydanlarında, parlamento binalarının önlerinde tıpkı Türkiye’de olduğu gibi basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri yapacaklar.

"Tahrik içeren açıklama"

Pankartlı eylemleri Türkçe , Türkçe’nin yanı sıra diğer ülkenin kullandığı dille de Bütün Avrupa’da bu tür etkinlikleri yaygınlaştıracaklar. Uluslararası arenanın çok ciddi bir şekilde dikkatini çekti. Yarın sabah 08.00’da yürüyüşümüzü başlatacağız. Son derece talihsiz, çirkin, tahrik edici ÿbir açıklama burada hiç bir şekilde şiddete meydan vermeden bir demokratik hak kullanılıyor. Demokrasiye tahammülü olmayanlar işte böyle açıklamalar yaparlar. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamayı kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda Bahçeli’nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklamaların hiç bir önemi yoktur. Sayın Bahçeli’nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir."

Bahçeli, ne demişti?

Bahçeli, Twitter üzerinden şu mesajları paylaşmıştı:

CHP’nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir.

CHP’nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir.

CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır.

Atalarımız boşuna söylememiş: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş!

Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir.

CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kast etmenin çabasındadır.

Adaletsizlikler batıya ülkemizi ispiyonlamakla çözülemeyecektir.

Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökündedir.

Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir.

15 Temmuz’da doğan milli mukavemeti yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bugünkü yürüyüş kurgulanmıştır.

15 Temmuz’u unutturup 20 Temmuz darbesi uyduran, kontrollü darbe ödevini karanlık odaklardan alanlar kurulmuş ve yola bırakılmışlardır.

Bugün yola çıkmak 15 Temmuz FETÖ ihanetine sünger çekmek, hatta alttan alta destek vermek, şühedaya bir kez daha kıymak demektir.

Herkesin yasalar içinde, demokratik adap ve ahlak çerçevesinde toplanma,haberleşme, ifade, yürüme özgürlüğü vardır ve bunlar savunulmalıdır.

Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur.

Ankara’dan İstanbul’a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır.

Adalet yürümekle değil, yüksek bir ahlak, yüce bir gönül eşliğinde ancak ve öncelikle vicdanlarda tecelli ve temerküz edecektir.

Sokağa oynamak, adalet bahanesiyle pusuda ve ihtiyatta bekleyen bazı mihraklara el sallamak Türkiye’nin mahvına destek vermek,göz yummaktır.

15 Haziran’da sözde darbe şayiası çıkardılar, bu tezviratın şifreleri çözüldüğünde Ankara’dan İstanbul’a yürümenin kararı çıkacaktır.

Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır?

Ankara’dan İstanbul’a yaya olarak seyahat edenlere anca gidersiniz demek yerine,yangına ve kargaşaya hizmet ediyorsunuz demek zorunluluktur.

CHP’lilere sesleniyorum;aklınızı başınıza alın, muhtemel ve kestirilemeyen hadiseler patlak verirse,altından ne sizler ne de ülkemiz kalkar!