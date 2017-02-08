CHP, AYM kararını ne zaman verecek?

CHP, anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınması konusunda kararı bu hafta cuma günü yapılacak Parti Meclis’i (PM) toplantısında verecek.
CHP’de bu değişikliğin AYM'ye götürülmesine karşı çıkanlar olduğu belirtiliyor.
PM’de AYM konusunda farklı düşünen tarafların tezlerini anlatacakları ve son kararın PM’den çıkacağı belirtiliyor.
Kulislerde, AYM’ye gidilmesini savunan gurubun tarihi misyonu itibariyle başvurunun yapılmasının gelecek nesiller açısından önemli olduğu ifadeleri çekiyor.
Buna karşın ''AYM saltanatın emrinde'' diyenler güçlü argümanlarıyla hazırlıklarını tamamlamış görünüyor.
Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Şubat günü Parti Meclisi'ni, Yüksek Disiplin Kurulu'nu ve milletvekillerini Genel Merkez'de toplayacak.
Toplantıda, referandum sürecine ilişkin son değerlendirmelerin ele alınacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliğini onaylamasını bekleyen CHP, Parti Meclis’i toplantısında Anayasa Mahkemesi konusunda aldığı kararının kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.