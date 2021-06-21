CHP'li Ayhan Barut, 3 asistan hekime yapılan ödemelerin geri istenmesine tepki gösterdi: Bakan Koca bu duruma müdahil olmalıdır

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bir kamu hastanesinde uzmanlık eğitimi alan 3 yabancı uyruklu asistan hekime yapılan ödemelerin faiziyle geri istenmesine tepki gösterdi. Barut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, "Koca bu duruma müdahil olmalıdır" dedi.

'Yersiz ödeme' yapıldığı gerekçesiyle 3 yabancı uyruklu asistan doktora ödenen toplam 189 bin 990 lira 17 kuruşun geri istendiğini aktaran Barut, emektar asistan hekimlere yönelik bu tutumu kınadı.

Yabancı uyruklu asistan hekimler A.P., K.P. ve Y.Ö.'nin büyük bir mağduriyet yaşadığını anlatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Uzmanlık eğitimi alırken aynı zamanda hastanede fiili olarak çalışan doktorlar, maddi durumu el vermediği için geri istenen bu parayı ödeyemedi. Doktor arkadaşları kendi aralarında para toplamak üzere harekete geçti. Emeklerinin karşılığını almayı bırakın, bir de aldıkları paralar geri istenen Adana’daki yabancı uyruklu doktorların dışında Türkiye’de başka illerde de bu tür yanlışlıklar yapılıp yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Hem eğitim alan hem de hasta bakan doktorlar kendi hataları olmamasına rağmen şimdi haciz ya da cezaevi kıskacında ne yapacağını bilemez halde" dedi.

"Kanunen ödenen paralar geri isteniyor"

Yabancı uyruklu asistan doktorların nöbet ödemesi dışında herhangi bir ücret almadığına işaret eden Barut, "Sağlık Bakanlığı, 2 yıldan bu yana iyi niyet gösterisi olarak söz konusu doktorlara kanunen bir takım ödemeler yapmış. Ancak görüyoruz ki yine kanunen ödediği paraları geri istiyor. Doktorların talebi olmamasına rağmen ödenen ücretlerin geri istenmesi düşündürücüdür. Adana’daki olay gibi ülkemizin diğer illerinde de bu tür hadiseler yaşandığını biliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu duruma müdahil olmalıdır" diye konuştu.