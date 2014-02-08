CHP: Attığı tweet beğenilmeyen gazeteciler sınır dışı mı edilecek?

Hülya Karabağlı/Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkkulu, attığı tweetler nedeniyle sınır dışı edildiği öne sürülen Azeri gazeteci Mahir Zeynalov'u TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Beğenilmeyen tweetleri yazan tüm yabancı gazeteciler sınır dışı mı edilecektir" diye sordu.

Mahir Zeynalov’un mahkeme kararı olmaksızın sınır dışı edilmesinin yasalara aykırılığını da gündeme getiren Tanrıkulu'nun, TBMM Başkanlığına verdiği soru önregesi ve gerekçesi şöyle:

Basına yansıyan haberlerde, Today’s Zaman Gazetesinin Azerbaycanlı Muhabiri Mahir Zeynalov’un attığı twitler sebebiyle sınır dışı edilmesi dünya basınında geniş yankı bulmuştur. Fransız haber ajansı AFP, sınır dışı olayının, “Devletin medyayı susturma çabalarıyla ilgili endişeleri alevlendirdiğini” belirtmektedir.

Bu bağlamda;

1. Geçtiğimiz aylarda hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz Today’s Zaman Gazetesi Muhabiri Mahir Zeynalov’un sınır dışı edilmesinin yasal gerekçesi nedir?

2. Today’s Zaman gazetesinin Azerbaycanlı Muhabiri Mahir Zeynalov’un attığı twitler sebebiyle sınır dışı edilmesi Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile çelişmemekte midir?

3. Hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz gazeteci sayısı nedir? Suç duyurusunda bulunduğunuz gazetecilerden kaçı suçlu bulunmuş ve ceza almıştır?

4. Today’s Zaman Gazetesi Muhabiri Mahir Zeynalov hakkında Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından verilmiş bir sınır dışı etme kararı bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir karar bulunmamaktaysa, Mahir Zeynalov, Mahkeme kararı olmaksızın mı sınır dışı edilmiştir? Sınır dışı talimatını kim vermiştir?

5. Gazetecilerin, Muhabirlerin Twitter mesajları takip edilerek beğenilmeyen twitleri yazan tüm yabancı gazeteciler sınır dışı mı edilecektir?

6. Mahir Zeynalov’un sadece İçişleri Bakanı adına Emniyet Genel Müdür Yardımcısının imzasının bulunduğu karar sonucu sınır dışı edildiği iddiası doğru mudur?

7. İddia doğruysa, Mahir Zeynalov’un mahkeme kararı olmaksızın sınır dışı edilmesi yasalara aykırı bir işlem değil midir? 8. İçişleri Bakanının veya Emniyet Genel Müdür Yardımcısının yabancı gazetecileri sınır dışı etme yetkileri mi bulunmaktadır?

8. Hükümetiniz ile ilgili eleştiride bulunmak yasalara aykırı mıdır?

9. Türkiye Temel Hak ve Hürriyetler konusunda günden güne geriye mi gitmektedir? Türkiye’de gazetecilerin, muhabirlerin yaşadığı baskı ve işten çıkarmalar Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecini de olumsuz etkilemeyecek midir?