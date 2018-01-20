"CHP Atatürk'ün partisidir, hem askeriyim hem yoldaşıyım diyeceksiniz"

3-4 Şubat’ta gerçekleşecek 36. Olağan Kurultay öncesinde olanüstü toplanan Parti Meclisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız" sözlerinin eleştirilmesine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun, “CHP Atatürk’ün partisidir. Biz de Atatürk’ün izinde yürüyoruz. ‘Mustafa Kemal’in hem askeriyim hem yoldaşıyım’ diyeceksiniz” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız” paylaşımı nedeniyle eleştirilmesinin ardından başlayan tartışmaların “anlamsız” olduğunu belirttiği ve PM üyelerine “CHP Atatürk’ün partisidir. Biz de Atatürk’ün izinde yürüyoruz. ‘Mustafa Kemal’in hem askeriyim hem yoldaşıyım’ diyeceksiniz” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu demokrasi vurgusu yaparak “Biz atanmışların değil seçilmişlerin partisiyiz. Seçim olacak kardeşim” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu havalimanına Canan Kaftancıoğlu ile aynı araçta geldi



'Siz uğraşın biz çalışalım'



CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçildiği günden beri AKP tarafından hedef haline getirilen Canan Kaftancıoğlu, hakkında yürütülen linç kampanyasına ilişkin dün de Twitter hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Siz uğraşın biz çalışalım. Korkmayın, nefes alan bir İstanbul size de iyi gelecek. Birileri twit çöplüğünde boğulurken biz göz göze anlatıyoruz, anlatacağız halkın İstanbulu’nu. İnandık, inancımızı örgütledik ve vatandaşlarımızın gözündeki umudu gördük” dedi.