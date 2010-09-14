CHP Ataşehir'i, AKP Beylikdüzü'nü kaybetti

T24 - AKP’nin başını çektiği ve SP ile BBP’nin destekleği “evet cephesi” ile CHP, MHP ve DSP’nin oluşturduğu “hayır cephesi” arasında İstanbul’da kıyasıya rekabet yaşandı. Yine de, sonuçlar 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde sandığa yansıyan siyasi tercihlerde değişme yaşanmadığını ortaya koydu.









Yerel seçimlerde İstanbul’da 39 ilçenin 26’sını AKP, 12’sini CHP, 1’ini ise DSP almıştı. Referandum sonuçlarında da aynı şekilde 26 ilçe “evet”, 13 ilçe “hayır” dedi. Sadece CHP’li Ataşehir ilçesi anayasa paketine “evet”, AKP’li Beylikdüzü ise “hayır” diyerek bir yıl önceki tablonun dışına çıktı.

Tamamına yakını evet ilçeleri



AKP, İstanbul’daki varlığını pazar günü bir kez daha gösterdi, hem de bu kez Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Bağcılar gibi kalelerinde vatandaşlar ezici çoğunlukla “evet” dedi. Sultanbeyli’deki evetlerin oranı yüzde 85.63’ü buldu. Bağcılar’ın yüzde 70.06’sından yine Ak Parti’nin paketine destek çıktı. Esenler’de yüzde 74.26, Sultanbeyli’de yüzde 85.63, Sultangazi’de yüzde 68.77 oranlarında “evet” denildi.



CHP ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla başlattığı yükselişi refarandumda da hissettirdi, CHP’li ilçelerde yüzde 80’lere varan oranlarda anayasa paketine karşı çıkıldı.



Geçen yerel seçimlerin il genel meclisi sonuçlarına göre, Kadıköy’de yüzde 68, Beşiktaş’ta yüzde 60, Bakırköy’de yüzde 58 oranlarına ulaşan CHP’nin bu ilçeleri referanduma da “hayır” dedi. Hatta, “hayır”cıların oyları CHP oylarının üzerinde çıktı. Bu artışta MHP ve DSP oylarının da etkisi oldu.



Beşiktaş’ta “hayır” oranı yüzde 77.73’ü buldu. Nitekim CHP’nin (yüzde 68.3), DSP’nin (yüzde 4.9) ve MHP’nin (yüzde 4.3) oy oranı toplamda neredeyse bu rakama denk geliyor. Kadıköy’deki “hayır”lar yüzde 74.24 oldu, yine hayır cephesinin oy oranı toplamı 71.5’tü.



CHP’nin bir diğer kalesi Bakırköy’de ise hayır oranı yüzde 70.66 oldu. Bir önceki seçimde hayır cephesinin toplam oy oranı ilçede 72.3’tü. Bakırköy’de yüzde 2’lik bir düşüş söz konusu.

CHP’de Ataşehir firesi



İstanbul’un Kadıköy’den ayrılarak kurulan yeni ilçesi Ataşehir’de son seçimlerde AKP’nin birçok mahalledeki gücüne rağmen sürpriz fakat küçük bir farkla CHP seçimi kazanmıştı. Ataşehir’de yine kıran kırana bir rekabet oldu ancak bu kez yüzde 0.2’lik bir farkla kazanan AKP oldu.

Beylikdüzü’nde kaybetti



Yerel seçimlerde AKP Beylikdüzü’nde belediye başkanlığını CHP’ye karşı yüzde 1.5 gibi bir oy oranı farkıyla kazanmıştı. Ancak il genel meclisi oy dağılımında ise, CHP, AKP’yi geçmişti. İlçedeki seçim sonuçlarına CHP’liler itiraz etmiş, tartışmalar çıkmıştı. Referandumda ise, AKP’li belediye başkanının görev yaptığı Beylikdüzü ilçesinde yüzde 45.75 oranında evet, yüzde 54.25 oranında da hayır çıktı.



2009’daki il genel meclisi sonuçlarında CHP (37.4), MHP (19.3) ve DSP’nin (1.3) toplam oyu yüzde 58 olmuştu. Referandumda hayır cephesi bu orana ulaşamadı ama başarılı oldu. 2009 il genel meclisinde yüzde 35.9 oy olan AKP, SP’nin de desteğiyle evet oyunu yüzde 45.75’e taşımasına rağmen Beylikdüzü’nde kaybetmişti.

Adalar ve Silivri hayır dedi



Adalar’da son seçimlerde CHP ve MHP’nin oyları toplamda yüzde 58’i bulmuştu. Pazar günü hayırcıların sayısında ciddi artış oldu, hayır diyenlerin oranı yüzde 64’e çıktı.



AKP iddialı olduğu Silivri’de yine kaybetti. Son seçimde yüzde 40 ile CHP’nin ardından ikinci parti olan AKP’nin başını çektiği evet cephesi Silivri’de yüzde 41’lik destek bulabildi. Son seçimde CHP’nin sandıktan lider çıktığı Avcılar’da, hayır diyenlerin oranı, CHP, MHP ve DSP’nin oy toplamı kadar; yani yüzde 54 oldu.



CHP’li Bahçeşehir’in beldesinin katılımıyla sınırları genişleyen AKP’li Başakşehir de “evet” dedi. Geçen yıl açık arayla AKP başkanlığı kazanmıştı. Referandum sonuçları, Başakşehir’in ‘AKP’nin kalesi’ unvanını hak ettiğini gösterdi.



AKP geçen seçimde yüzde 38.8 oy olırken, referandumda evet cephesi yüzde 60’ı geçti. Evet oylarının artışında toplamda yüzde 20 oy oranına sahip SP ile BBP’nin etkisi oldu.

Fatih ve Eyüp’te bıçak sırtı rekabet



İstanbul’da Fatih, Eyüp gibi semtlerde AKP’nin oy oranları yüzde 35’ler seviyesinde olmasına rağmen evetlerin oranı yüzde 50’leri ancak geçti. Bu semtlerde Saadet Partisi’nin referandum paketine destek vermesi sandık sonuçlarını etkiledi.



Fatih’te AKP’nin oy oranı yüzde 41, SP’nin yüzde 11’di, nitekim pazar güne de sandığa giden seçmenin yüzde 57’si “evet” dedi. Ancak “hayır” cephesinin ilçedeki oyları yüzde 38’i zor buluyordu. Pazar günü Fatihlilerin yüzde 42’si “hayır” dedi. Eyüp’te de durum farklı değil. AKP ve SP’nin oy toplamı ilçede yüzde 46’ya ulaşıyordu, sandıktan da yüzde 52 oranında evet çıktı. CHP ve MHP’nin oy oranı toplamı ise yüzde 50’yi aşmasına rağmen, sandıktan yüzde 47 oranında “hayır” çıktı.

Çarşaf açılımı



CHP, çarşaf açılımıyla dikkat çektiği Sultangazi ve Sultanbeyli’de yine umduğunu bulamadı. Sultanbeyli’de evetler yüzde 85’i geçti. İlçede AKP’nin oy oranı yüzde 52, SP’nin ise yüzde 16’ydı. Sultangazi’de de evetlerin oranı yüzde 68’i aştı. AKP ve SP’nin toplam oy oranıyla evetlerin toplamı birbiriyle örtüşüyor. Ancak bu ilçede şaşırtıcı olan “hayır” oylarının yüzde 31 olması oldu. Çünkü son seçimde CHP ve MHP’nin toplam oyu ancak yüzde 17’ydi.