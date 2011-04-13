‘CHP artık yeni bir parti olsun’

T24 - Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Ankara milletvekili adayı Sinan Aygün’le gittiği taksi durağında TV’deki haber kanalında “CHP’de liste depremi” haberine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu partide yenilik şart değil mi? Yav kardeşim memlekette ortalama yaş 29” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Ergenekon sanığı olması nedeniyle partide sıkıntı yaratan Ankara milletvekili adayı, eski ATO Başkanı Sinan Aygün ile Ulus semtindeki tarihi Çiçek lokantasına giderek öğle yemeği yedi. Aygün’ün adaylığının parti içinde yarattığı sıkıntı nedeniyle dikkatleri çeken yemeğin ardından, CHP’li kurmaylar davet üzerine aynı sokaktaki taksi durağını ziyaret etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kılıçdaroğlu taksici esnafının sıkıntılarını dinlerken, duraktaki televizyonda, bir haber kanalında “CHP’de liste depremi” haberini görünce ifadeye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun ağzından şu ifadeler döküldü:



“Bu partide yenilik şart değil mi? Genç insanların gelmesi gerekmiyor mu? Hep eski hep eski... Kardeşim memlekette ortalama yaş 29, bu parti yeni bir parti olsun, yeni söylemler olsun, vatandaşa dokunsun, vatandaşın derdi nedir dinlesin, yerimizden ayrılalım, vatandaşın arasına katılalım. Bize halk partisi diyorlar, halk partisi halkın arasında olacak, yani amacımız o. Türkiye’yi gezelim, derdi nedir milletin. ‘Efendim millet bize kızar’. Kızarsa haklı, demek ki bir şey var kızıyor, boşu boşuna ben sana kızabilir miyim? Sen dertliysen derdini bana açacaksan ben de dinlemek durumundayım.”





‘Kaderini değiştireceğiz’



Bir taksicinin, “Kıyı şeridi CHP’nin elinde. Bir İç Anadolu kaldı” yorumunu yapması üzerine Genel Başkan Yardımcısı Tekin, “İnşallah İç Anadolu’nun kaderini değiştirecez. İç Anadolu’yu il il alalım. Burnumuzun dibinde Kırıkkale, milletvekili sayısı düştü mü düştü. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Bu memlekete yapılabilecek en büyük kötülük bu. Şehrin meydanında bir park var. Parka gittim, bütün emekliler orada oturuyor... Şimdi bütün buna rağmen oy veriyorsa ben ne diyeyim kardeşim” dedi.







