CHP araştırdı: İstanbul'da nasıl bir başkan isteniyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda AKP ile oylarımız başa baş" açıklamasında bulundu. Kamuoyu çalışmalarının AKP'li belediyelerden memnuniyetsizliği ortaya koyduğunu savunan Kaftancıoğlu, AKP'de önemli bir gerileme olduğunu belirtti. Öte yandan yerel seçim öncesi seçmenin nabzına ilişkin bilgi veren Kaftancıoğlu, kavga etmeyen, orta yaşlı, erkek , iş bitirici ve dine saygılı aday istendiğini bildirdi.

"Büyükşehir'i halka vereceğiz"

"Büyükşehir Belediye Başkanlığını halka vereceğiz" diyen Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçeden 14'ünde CHP'li başkanların varlığını işaret ederek, "Araştırmamızda, bu ilçelerimizi seçimde koruduğumuz gibi buna en az 4 ilçe daha ilave edeceğiz. 5 ilçede de oylarımızda önemli ölçüde artış bekliyoruz" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Canan Kaftancıoğlu, yapılan araştırma sonuçlarında vatandaşın nasıl bir belediye başkanı istediğinin üzerinde önemle durulduğuna dikkati çekerek ortaya çıkan aday profilini şu cümlelerle özetledi:

– Bir kere bütün İstanbul'u katarak söyleyeyim: İstanbul halkı yerel yöneticilerden kavga edeni istemiyor. Adayların oy isterken, kavga etmekten çok, neler yapacağını anlatmasını daha doğru buluyor.

– Adayın genç ya da yaşlı değil, orta yaşta olmasını istiyorlar.

– Bir kadın olarak bunu üzülerek söylüyorum ama adayın erkek olmasını öneriyorlar.

– Başkan adayının sorunları çözen, iş bitirici, halka yakın olmasını istiyorlar.

– Dine karşı yüzde 100 saygılı olmalı, dini siyaset aracı olarak kullanmamalı.

Saygı Öztürk'ün "İstanbul, işte böyle bir başkan istiyor" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz