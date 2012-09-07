CHP, Apaydın ziyaretinin izin belgesinin peşine düştü



HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Ayhan Sefer Üstün Başkanlığı’nda Apaydın Kampı’na yapılan ziyaretin izin belgesinin peşine düştü. Bilgi Edinme Yasası kapsamında üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuran Mahmut Tanal, “Apaydın kampında incelemede bulunmak için komisyon başkanının veya başkanlığının hangi bakanlığa veya kurum ve kuruluşlara başvuru yapmıştır? Başvuru dilekçesi-yazısı varsa tasdikli fotokopisinin tarafıma verilmesini talep ederim” dedi.

CHP’li Hurşit Güneş’in kampa sokulmamasından sonra tırmanan gerginlikte, Dışişleri Bakanlığı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na kamp izni vermişti. CHP ve BDP, “kampta temizlik yapıldığı” gerekçesiyle katılmamıştı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuran CHP’li Mahmut Tanal,komisyon üyesi sıfatıyla talep etmesine rağmen izin dilekçesinin verilmediğini söyledi. Tanal’ın, bilgi edinme yasası kapsamında komisyona yaptığı başvurusu şöyle:

-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hatay Apaydın kampında incelemede bulunması için komisyonun toplanmasında hangi usullerine göre toplantı günü ve gündemi tebliğ edilmiştir? Gündemin bir fotokopisinin tarafıma verilmesini talep ederim.

-TBMM iç tüzüğünün 26. maddesine göre komisyon toplantısına çağrı en az iki gün önceden yapılır. Toplantı çağrısı hangi tarihte yapılmıştır? Toplantı hangi tarihte yapılmıştır? Bu çağrıda gündem belirtilmiş midir?

-Toplantı gündemi nedir? Toplantıya kimler katılmıştır?

-Toplantıda alınan kararlar nedir? Kararın tasdikli fotokopisinin tarafıma verilmesini talep ederim.

-TBMM iç tüzüğünün 27. maddesine göre komisyon toplantısında üye tam sayısının üçte biri ile toplanır. Bu toplantıya kaç üye katılmıştır? Toplantı yeter sayısı sağlanmış mıdır? Toplantı yeter sayısı sağlanırsa da hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınabilir. Karar yeter sayısı sağlanmış mıdır? Katılan üyelerden kaçı olumlu oy kaçı olumsuz oy kullanmıştır?

-Apaydın kampında incelemede bulunmak için komisyon başkanının veya başkanlığının hangi bakanlığa veya kurum ve kuruluşlara başvuru yapmıştır? Başvuru dilekçesi/yazısı varsa tasdikli fotokopisinin tarafıma verilmesini talep ederim. Başvuru doğrultusunda ilgili bakanlık veya kurum ve kuruluşun verdiği izin belgesi veya kararın tasdikli fotokopisinin tarafıma verilmesini talep ederim.