CHP, Apaydın Kampı için savcıları göreve çağırdı

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Apaydın Kampıyla ilgili İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’la düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türk Ceza Kanunu’nun (TSK), yabancı askerlerin bulundurulmasını yasakladığını ve bunu suç saydığını belirterek, “Savcıları göreve çağırıyorum” dedi.

25 şehit verdikten sonra basın toplantısı yapılması konusunda tereddütte kaldıklarını söyleyen Batum, olayların birbirine bağlı olma nedeniyle yapmaya karar verdiklerini söyledi. "Yabancı istihbarat ajanslarının cirit attığı bir Türkiye de yaşıyoruz, çok tehlikeli bir süreç" diyen Batum şöyle konuştu:

“Her gün artık 10 ya da 20 şehit verdiğimiz yeniden acıyla sarsıldığımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunun tek sorumlusu var. Her yönüyle AKP iktidarı. Eğer 25 askerimiz gerçekten bir kazayla yaşamlarını yitirmişse ve biz de hala endişe duyuyorsak bunun da sorumlusu bu iktidardır.”

Batum’un, basın toplantısındaki sözleri şöyle:



‘Suçun tam göbeğindeler’



“Suçun tam içindeler, göbeğindeler. Bunu ileri sürmemizin nedeni, kifayetsiz muktedirlerin, yani Başbakan'ın ve bakanların iddia ettiği gibi Saddam'ı, Suriye'yi korumak değil, tam tersine Türk milletini, Türk vatandaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni iktidar sahiplerinin eylemlerinden, cehaletlerinden korumak istememizdir.”



‘Apaydın Kampı’nda yabancı asker bulundurulması yasa suçu’



“Kifayetsiz muktedirlerden biri olan Dışişleri Bakanı, Apaydın kampında kalanların yabancı askerler olduğunu söylüyor. Bunun da 11 Ağustos 41 tarihli kanuna dayandığını söylemesi de külliyen yanlıştır.

Yabancı askerlerin Apaydın kampında benzer uygulamaların olmasına izin verecek bir düzenleme yoktur. TCK'nın 306. maddesi çok açıktır, iktidarı bu yöndeki hareketlerini ve Apaydın kampında yabancı askerlerin bulundurulmasını kesinlikle ve ayrıntılı olarak yasaklamıştır.

Bu tehlikeyi yaratanlar, bu kifayetsiz muktedirler, bilgisizlikten ya da Obama'nın sopasından korkarak yapsalar da suçun göbeğinde yer alıyorlar. Savcıları göreve davet ediyoruz, bunu görmezden gelemezler. CHP olarak bu suçu işleyenleri takip edeceğiz. Gensoru ve soruşturma önergeleriyle işin peşini bırakmayacağız. Bu suçu işleyenler 10 yıl sonra bile olsa hesap verecek.”



‘Pasaportsuz dolaşamazlar’



Cenevre Sözleşmesi'ne göre, Suriye'den Türkiye'ye gelenlerin mülteci değil sığınmacı statüsünde olduğunu anlatan CHP’li Mahmut Tanal, “Pasaportla gelenler dolaşabilir, pasaportsuz gelenler kamp dışına çıkamaz. Gelen sığınmacıların askeri kıyafet ve silahla kampta bulunması Anayasayı ihlal suçudur” dedi.