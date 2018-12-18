CHP, Ankara ve İstanbul dahil 68 adayını açıkladı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından 4 büyükşehir ve 4 il olmak üzere toplam 68 belediye başkan adayını açıkladı.

CHP\'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Adana adayı Zeydan Karalar, Antalya adayı Muhittin Böcek oldu. Ayrıca Ağrı\'da Ahmet Meriç, Bolu\'da Tanju Özcan, Niğde\'de Rasim Yılmaz, Sivas\'ta Ali Akyıldız aday seçildi. Kocaeli İzmit\'te ise milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aday oldu.

\'EKONOMİK KRİZ YOKSULLAR İÇİN AÇLIK DEMEK\'

Toplantıların ardından basın toplantısı düzenleyen Torun, Türkiye\'nin huzurunun kaçtığını, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bezdiğini iddia ederek, \'\'İnançları, mezhepleri ve kültürleri düşman etmekten beslenen intikamcı politikalarının yükünü taşımaktan bezdi. Millet AK Parti\'nin insanları birbirine karşı kışkırtan dilinden yoruldu. Ve Türkiye artık bu iktidarın bilgisiz ve beceriksiz ekonomi yönetiminin faturasını ödemekten bunaldı. AK Parti doların iniş ve çıkışlarından ve faizden söz ederken millet evine ekmek götürememekten, çocuğunun kalitesiz eğitim almasından ve işsiz kalmaktan söz ediyor. Doların iniş ve çıkışı AK Partililerin ve ailelerin zenginliklerini azaltıp çoğaltıyor olabilir. Ama ekonomik kriz yoksullar için açlık demek çalışanlar için işsizlik demek\'\' diye konuştu.

\'KENTLER ARTIK ATANMIŞ BELEDİYE MEMURU İSTEMİYOR\'

\'\'Herkes İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde adaylarımızın kim olacağını merak ediyordu ancak bizim için isimden çok daha önemli bir gerçek vardı\'\' diyen Torun sözlerine şöyle devam etti:

\'\'Çünkü İstanbul ve diğer kentlerimiz Saray\'dan atanmış bir memur değil kendi seçeceği başkanını arıyordu. Birileri her şeyin kendi istediği gibi olsun istiyor ama bizim önceliğimiz kendimiz değil kentimiz. Kentler artık gerçekten köhnemiş ve yorulmuş durumda. Kentler artık atanmış belediye memuru istemiyor. Seçtiği başkanının kendi rızası sorulmadan görevden alınmasını istemiyor.\'\'

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-CHP\'li Torun\'un basın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)