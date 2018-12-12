CHP Ankara Milletvekili: Türkiye uyuşturucu ticaretinde "hedef ülke" konumuna geldi

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Meclis Başkanlığı’na önerge vererek yasaklı madde kullanımını Meclis gündeme getirdi.

Emir önergesinde çeşitli uluslararası verilere değinerek; 2002-2016 yılları arasında Türkiye’de madde kullananların nüfusumuza oranında yüzde 6 artış yaşandığını, yasaklı madde kullanımından kaynaklı ölümlerde Avrupa’da birinci sırada olduğumuzu, 2008-2016 arasında madde kaynaklı ölüm oranının yüzde 20 artış gösterdiğini, sadece son 3 yılda madde bağımlılarının sayısında yüzde 20 artış olduğunu belirtti.

Türkiye "hedef ülke" haline geldi

Emir, yaptığı açıklamada “23’üncü ve 26’ncı dönemde "Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacıyla TBMM'de araştırma komisyonları kurulmuştur. Yapılan bu çalışmaların, uyuşturucu arzı ve talebini asgariye indirmesi beklenirken, bugün ortaya tam aksi yönde bir tablo çıkmıştır. Bu durumun asıl nedeni, uyuşturucu trafiğinde ülkemizin artık salt ‘transit ülke’ durumunda olmayıp ‘hedef ülke’ haline gelmesidir” dedi.

Hala bir eylem planı yapılmadı

Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede; 26’ncı dönemde kurulan Meclis araştırma komisyonu raporunun hasıraltı edildiğini ve bu kadar önemli bir konuda hala bir eylem planı hazırlanmadığını belirtt ve “26’ncı dönemde kurulan Meclis araştırma komisyonu raporundan kaç öneri şu ana kadar uygulamaya alınmıştır?” diye sordu.

STK görünümlü bazı yapılara 4 milyon 700 bin TL aktarıldı

Emir, önergesinin devamında; STK görünümlü kimi organizasyonların, toplumsal duyarlılık, gönüllülük gibi değerleri kullanarak, bilimsel metotlar içermeyen, yararı tartışmalı, sonuçları raporlanmayan, faaliyetleri hiçbir safhada denetlenmeyen sözde rehabilitasyon programları uyguladığını, STK görünümlü bu yapıların, kamu yararına iş yapıyormuş algısını güçlendirmek ve kamu kaynaklarını amaçları doğrultusunda sömürmek için madde bağımlılığı ile mücadeleyi maskeleme aracı olarak kullandığını, bu yapılara son iki yılda 4 milyon 700 bin TL tutarında kamu kaynağı aktarıldığını açıkladı.