CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: 48 milyon TL buhar olmuş, Ar-Ge fonundaki paranın da nereye harcandığı bilinmiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Ar-Ge fonundaki paranın da nereye harcandığı bilinmiyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gelirlerinin her yıl yüzde 20’si ulaştırma ve bilişim teknolojilerindeki Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ar-Ge fonuna aktarılıyor. Ar-Ge fonu ile karayolu, demiryolu, elektronik haberleşme, bilişim, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda fonda biriken para yıllar içinde 3 milyar TL’yi aştı.

Emir, “Bu yıl için söz konusu biriken paranın 153 milyon TL’si Türksat 6A uydusu için, 143 milyon TL’si de bir türlü faaliyete geçemeyen, daha internet sitesini bile kuramayan Uzay Ajansı için aktarıldı. Geriye kalan 2.8 milyar TL ise kâğıt üzerinde bir sonraki senenin bütçesine aktarıldı. Fakat biz bu paranın da ortada olmadığını, Hazine’nin bütçe açıklarını kapatmak için bu paraya el koyduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge fonuna BTK gelirlerinin aktarımı sırasında bir usulsüzlük yaşandığını tespit ettiklerini de belirten Emir, BTK’nin faaliyet raporunda fon için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 547 milyon TL aktarıldığının belirtildiğini anımsattı. Emir, “Ancak bakanlığın kayıtlarında söz konusu miktar 499 milyon TL olarak gözüküyor. Para aktarılırken 48 milyon TL de buhar olmuş. Aradaki 48 milyon TL’nin nereye gittiği, kimler tarafından nereye harcandığı da belli değil. Ulaştırma Bakanı’nın derhal bu usulsüzlüğün nereden kaynaklandığını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.