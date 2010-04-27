CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

T24 - CHP, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kanunu ve Arsa Üretimi Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor.



CHP, iki kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. CHP'nin bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, iki kanunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi için milletvekillerinden imza toplandı. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceği kanunlardan biri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasını öngören Kanun. Kanuna göre terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulacak.



CHP ayrıca Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Bu kanunla TOKİ'ye ait arazi ve arsalara, emlak vergisi muafiyeti getiriliyor. Kanuna göre, kamu hizmetine tahsis edilen arazi ve arsalar hariç olmak üzere TOKİ'nin talebi, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlarının ortak teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazine'ye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti, TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilebiliyor.







