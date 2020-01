CHP: Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop’un yaptığı siyasi eşkıyalık!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Anayasa Komisyonu'nda yaşanan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tezcan, 1982 Anayasası'na atıfta bulunarak, "82 anayasası 'aldı kaçtı' anayasasıydı. Bu da bir 'kaptı kaçtı anayasası' haline getirilmek isteniyor" dedi. Altay da Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a Meclis'teki tartışma üzerinden tepki göstererek, "Şentop'un dün akşam yaptığı çok açık bir siyasi eşkıyalıktır. CHP'nin bunlara pabuç bırakmasını bekleyenler, pazartesi günü hayal kırıklığı içinde olacak" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Tezcan ve Altay, cumhurbaşkanlığı sistemini içeren teklifin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda dün akşam yaşanan tartışmaya ve komisyondaki gelişmelere ilişkin CHP Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. AKP’li ve MHP'li milletvekillerinin, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili rahatsızlığının arttığını savunan CHP'li Tezcan, "Dün bir telaşla, sırada 150 milletvekili konuşmak için beklerken, milletvekillerinin konuşma imkanını ortadan kaldırıp, 'Geneli üzerinden görüşmeleri tamamladık' diyerek, korsan bir oylamayla Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, maddelere geçildiğini ilan etmiştir. Bu, korsan bir girişimdir. Korsan bir oylamadır. Geçerli değildir. Maddelere geçilip, çar çabuk bu işi paketleme niyeti içerisinde oldukları anlaşılmaktadır; ama bunu paketlemelerine fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Tezcan: “Kaptı kaçtı anayasası” haline getirilmek isteniyor

Yeni anayasanın kabul edilmesi halinde, Türkiye'nin zorba bir devlet yönetimine terk edileceğini ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "Bu anayasaya 'zorbalık anayasası' diyoruz ve 'zorbalık anayasası'na hayır, diyoruz. Zorbalık anayasasını geçirmek için zorba yöntemlere başvuran bir iktidar grubuyla karşı karşıyayız. Bu zorbalık yöntemlerine Anayasa Komisyonu'nu ne milletin iradesini ne parlamentonun teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. 82 anayasası 'aldı kaçtı' anayasasıydı. Bu da bir 'kaptı kaçtı anayasası' haline getirilmek isteniyor. 20 Eylül darbesiyle Türkiye'yi olağanüstü hal rejimine teslim edenler, şimdi 20 Eylül darbesinin darbe hukukunu oluşturma peşindeler. Buna müsaade etmeme konusunda kararlıyız" dedi.

“Psikolojik ve fiili taciz, küfür ve hakaretlere maruz kalan…”

Meclis Anayasa Komisyonu'nda dün akşam bir hukuksuzluk yaşandığını vurgulayan CHP'li Altay ise şöyle konuştu:

"Her türlü hakaret, fiziki üstünlükten kaynaklı her türlü psikolojik ve fiili tacize, yetmedi bununla birlikte küfür ve hakaretlere maruz kalan muhalefet partisi milletvekillerinin dün akşam sergiledikleri tutum; her şeye rağmen sağduyu içerisinde TBMM'de kamuoyunu rahatsız edecek çirkin görüntülerin yaşanmaması konusunda CHP'liler olarak azami gayreti gösterdik.”

“Muhalefeti sindirerek teklifin yasalaşması kamu vicdanında kabul görmez”

TBMM'nin kimseden emir almayacağını belirten Altay, "Yargının da kimseden emir ve talimat almaması lazım. Cumhurbaşkanı ve başbakan bürokratlara emir verebilir. Talimat verebilir; ama CHP olarak sarayın takvimlendirdiği şekilde bu anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesine müsaade etmeyeceğiz. Meclis'te muhalefeti fiziki olarak sindirerek, püskürterek, hakaret ederek, böyle bir teklifin yasalaşması kamu vicdanında kabul görmez" dedi.

“Türkiye, 316’dan büyüktür”

Anayasa değişiklik teklifi üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'a seslenen CHP'li Altay, "Başbakan'ın daha 3-4 gün önce Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerin aralık sonunda biteceğini ilan etmesi, TBMM'nin hukukuna yapılmış ve yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Bir ciddi hadsizliktir. Başbakan şunu bilmelidir. 316, 133'ten büyük olabilir; ama Türkiye, 316'dan büyüktür. Başbakan'a esasen saraya bir sözüm var. Demokrasi, el kaldıran 2 ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı da değildir" diye konuştu.

“Siyasi eşkıyalık”

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a da Meclis'te dün yaşanan tartışma üzerinden tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Altay, "Şentop'a da bir lafım var. Eşkıyalığın sözlükteki tanımı kanun dışılıktır. Kural dışılıktır. Şentop'un dün akşam yaptığı çok açık bir siyasi eşkıyalıktır. CHP'nin bunlara pabuç bırakmasını bekleyenler, pazartesi günü hayal kırıklığı içinde olacaklardır" dedi.