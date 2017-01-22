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CHP, anayasa değişikliğini AYM'ye götürüyor

Başvuruda anayasaya aykırılık dışında gizli oylamanın ihlali de yer alacak

Anayasa değişikliği teklifi oylamalarında AKP&#39;li vekillerin açık oy kullandığı kameralara yansımıştı

22 Ocak 2017 18:59

CHP, referandum sınırı olan 330 ‘kabul’ oyunu aşarak TBBM’den geçen anayasa değişliğine karşı harekete geçti.

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından iptal edilmesi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.

CHP’nin başvurusunda anayasaya aykırılık iddialarının yanı sıra gizli oylamanın ihlal edildiği de yer alacak.

CHP, Genel Kurul’daki görüşmelere ilişkin dijital kayıt cihazları, kamera, fotoğraf makinalarındaki görüntüleri de başvurusuna ekleyecek. Oylamaya ilişkin düşülen şerhler de başvuruda yer alacak.

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