CHP: Anayasa değişikliği teklifi ikinci turda da 330'u geçerse AYM'ye gideceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini, ikinci tur oylamada da 330'u geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşmasının ardından 316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan teklifin 18 maddesi de Genel Kurul'da kabul edilmişti.
Teklifi ikinci turda da 330'u geçmesi halinde AYM'ye taşıyacaklarını açıklayan Özgür Özel şunları söyledi:
"Eğer bu düzenleme açık oylarla, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330’u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve iptalini sağlayacağız. Şekli yönden de anayasa yazım tekniği açısından da götüreceğiz"
Oylamada dağılım nasıl oldu?
TBMM üye tamsayısının (550) beşte üç (330) çoğunluğunun "karar yeter sayısını" oluşturduğu Kurul'da yapılan oylamalarda dağılım şöyle oldu:
Maddelere Geçilmesi
338 evet, 134 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
1. Madde
347 evet, 132 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 1 geçersiz
2. Madde
343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 1 geçersiz
3. Madde
341 evet, 139 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
4. Madde
343 evet, 139 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 0 geçersiz
5. Madde
343 evet, 7 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
6. Madde
343 evet, 137 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
7. Madde
340 evet, 136 hayır, 4 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
8. Madde
340 evet, 135 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
9. Madde
343 evet, 137 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
10. Madde
343 evet, 135 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
11. Madde
341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz
12. Madde
344 evet, 132 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 3 geçersiz
13. Madde
343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz
14. Madde
341 evet, 133 hayır, 4 boş, 1 çekimser, 4 geçersiz
15. Madde
341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz
16. Madde
341 evet, 134 hayır, 3 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz
17. Madde
342 evet, 135 hayır, 3 boş, 2 çekimser, 2 geçersiz
18. Madde
344 evet, 131 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz