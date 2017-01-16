CHP: Anayasa değişikliği teklifi ikinci turda da 330'u geçerse AYM'ye gideceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini, ikinci tur oylamada da 330'u geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşmasının ardından 316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan teklifin 18 maddesi de Genel Kurul'da kabul edilmişti.

Teklifi ikinci turda da 330'u geçmesi halinde AYM'ye taşıyacaklarını açıklayan Özgür Özel şunları söyledi:

"Eğer bu düzenleme açık oylarla, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330’u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve iptalini sağlayacağız. Şekli yönden de anayasa yazım tekniği açısından da götüreceğiz"

Oylamada dağılım nasıl oldu?

TBMM üye tamsayısının (550) beşte üç (330) çoğunluğunun "karar yeter sayısını" oluşturduğu Kurul'da yapılan oylamalarda dağılım şöyle oldu:

Maddelere Geçilmesi

338 evet, 134 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

1. Madde

347 evet, 132 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 1 geçersiz

2. Madde

343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 1 geçersiz

3. Madde

341 evet, 139 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

4. Madde

343 evet, 139 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 0 geçersiz

5. Madde

343 evet, 7 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

6. Madde

343 evet, 137 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

7. Madde

340 evet, 136 hayır, 4 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

8. Madde

340 evet, 135 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz

9. Madde

343 evet, 137 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

10. Madde

343 evet, 135 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz

11. Madde

341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz

12. Madde

344 evet, 132 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 3 geçersiz

13. Madde

343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz

14. Madde

341 evet, 133 hayır, 4 boş, 1 çekimser, 4 geçersiz

15. Madde

341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz

16. Madde

341 evet, 134 hayır, 3 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz

17. Madde

342 evet, 135 hayır, 3 boş, 2 çekimser, 2 geçersiz

18. Madde

344 evet, 131 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz