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CHP, Almanya - Türkiye hattında Neo - Nazi takibi yapacak

CHP ırkçı cinayetlerle gündeme oturan Almanya’yı yakın takip tutacak. Bu ülkede CHP ile işbirliği içinde

07 Aralık 2011 02:00



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

CHP ırkçı cinayetlerle gündeme oturan Almanya’yı yakın takip tutacak. Bu ülkede CHP ile işbirliği içinde olan dernekler, Türk kökenli Alman politikacılar, bu konularda çalışan vatandaşlar arasında kurulacak köprü ile Neo-Nazi organizasyonlar izlenecek. CHP, bu işin sıcak tutulmasına önem veriyor. Bu çerçevede, ırkçı cinayetlere kurban gidenlerin unutulmaması sağlanacak. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loloğlu, T24’e, “Bu işi unutturmayacağız. Israrla takipçisi olacağız” dedi.


Son 10 yılda 182 ırkçı saldırı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loloğlu, Almanya’da son 10 yılda 182 ırkçı saldırı yaşandığını bunların önemli bölümünün Türk vatandaşlarına yönelik olduğunu söyledi.  Irkçı cinayetlerin ortaya çıkmasıyla Almanya’da taşların yerinden oynadığına dikkat çeken Loloğlu, “ Öldürülen 8 vatandaşımız var.  Bu, cinayetler üstü örtülmeyecek noktaya geldiği için Alman medyasına yansıdı. Hükümet ve parlamento üzerine gitmeye başladı.  Bu nedenle önemli bir başlangıç olarak görüyoruz."


Cinayet kurbanları unutturulmayacak

Loloğlu, Almanya - Türkiye hattında sıkı bir köprü kurulacağını, CHP ile işbirliği içindeki dernekler, Türk kökenli politikacılar ile etkili vatandaşlarla   gelişmeleri adım adım  izleyeceklerini söyledi.  “En önemlisi kurbanları unutturmayacağız. Unutulan kişileri gündeme taşıyacağız” diyen Loloğlu, Almanya’da bunun bir sorun olarak devam edeceğini düşünüyor. Ksa vadede bu sorunlara çözüm bulmak ve bu yöndeki sorulara yanıt vermek zor.


‘Avrupa’da ırkçılık prim’

Loloğlu, Almanya’ya allak bullak eden Neo- Nazi örgütlenmelerini, “Bunun altında yatan neden Almanya’nın tarihinde yatan acı gerçekler. Hem de bugün de ayakta duran acı gerçekler. Avrupa’da ırkçılık prim yapıyor” diye değerlendirdi.


‘Yabancıların başarısı ırkçılığı körüklüyor’

“Artan yabancı sayısı,  bu yabancıların daha başarılı hale gelmeleri, sahiplenmek istedikleri işlerde Türkler ve yabancıların olması biraz uykuya yatmış olan ırkçı ve ırkçı eğilimleri tekrar canlandırdı” diyen Loloğlu, Avrupa’nın son olayların ardından ‘şapkasını masaya koyup  çok ciddi sorgulamaya gitmesi ve önlem alması lazım."


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