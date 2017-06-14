CHP: Alınan karar etkin olan faşizmin tescilidir!

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklandı. Tutuklanmanın ardından toplanan CHP Grubu çıkışı açıklama yapan CHP Grupbaşkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Alınan karar etkin olan faşizmin tescilidir" dedi. Özgür Özel'in açıklamalarının ardından CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

Özgür Özel Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Bu davanın savcısı da, hakimi de, müdahili de, müdahale edeni de aynı kişidir. Bu dava saray rejiminin kendisine hayır diyen milyonlara karşı yürüttüğü bir davadır" dedi.

"Alınan karar etkin olan faşizmin tescilidir" diyen Özel, "CHP bu faşizm ile tüm tarihi boyunca ettiği mücadeleyi bugünden sonra da sürdürecektir. Enis Berberoğlu da, halkın seçtiği vekiller de bu saray rejiminin baskısına hayır diyen herkes emin olsun, biz güçlüyüz. Biz kazanacağız" ifadesini kullandı.