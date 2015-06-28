CHP, AKP ile koalisyon için hangi bakanlıkları istiyor?

CHP, AKP ile yapılacak koalisyon görüşmelerinde masaya koyacağı müzakere paketini büyük ölçüde hazırladı. Görüşmelerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna açıkladığı 14 maddelik ilkeler listesinin yanı sıra bazı temel konular da gündeme getirilecek. Bu çerçevede Dışişleri, Adalet, İçişleri, Çalışma ve Maliye bakanlıklarının CHP tarafından yönetilmesi; MİT, TİB, BTK ve TÜBİTAK gibi kurumlar paylaşımı ile ilgili talepler Başbakan Ahmet Davutoğlu’na iletilecek.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre Ankara kulislerinde önümüzdeki haftaya damgasını vuracak temel iki formülün AKP-CHP koalisyonu, o olmazsa erken seçim olduğu konuşuluyor.

Görüşme hazırlıkları

Koalisyon formüllerinin baş aktörü haline gelen CHP’de, AKP ile masaya oturma öncesinde hazırlıklar da tamamlanma aşamasına geldi. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu kendisinin kamuoyuna açıkladığı 14 maddelik “ilkeler listesi” ile karşılayacak.

Bu ilkelerde uzlaşma sağlanırsa, ikinci aşama olarak bakanlıkların ve kritik bazı kurumların nasıl paylaşılacağı konusuna geçilecek. Bu çerçevede CHP’nin şimdiden belirlediği “olmazsa olmaz” bakanlıklar listesinde Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Maliye bakanlıkları geliyor.

Bu ilkelerde uzlaşma sağlanırsa, ikinci aşama olarak bakanlıkların ve kritik bazı kurumların nasıl paylaşılacağı konusuna geçilecek. Bu çerçevede CHP’nin şimdiden belirlediği “olmazsa olmaz” bakanlıklar listesinde Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Maliye bakanlıkları geliyor.

Kamuoyunda olası koalisyonda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da CHP’de olması gerektiği yönünde bir algı var. Ancak Milli Eğitim CHP için “olmazsa olmaz” değil. Kılıçdaroğlu’nun Davutoğlu’na, “Bakanlık bizde olmasa bile 1+8+3 sistemine dönmeliyiz” mesajını vermesi bekleniyor.

MİT, TÜBİTAK, BTK CHP bu bakanlıklarla ilgili pazarlıkları sırasında bazı kritik kurumları da gündeme getirecek. MİT, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu ve TÜBİTAK gibi kurumların yönetimi ile ilgili görüşler ve talepler de Başbakan Ahmet Davutoğlu’na iletilecek.