CHP: AKP, anayasa görüşmelerini televizyon yayınından kaçırmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan partili cumhurbaşkanlığı sistemi getiren anayasa değişiklik teklifinin gelecek hafta 9 Ocak Pazartesi günü Genel Kurul’da başlatılacak olmasını “AKP görüşmeleri pazartesi günü görüşmeleri başlatıp televizyon yayınından kaçırmaya çalışıyor” diye değerlendirdi.

Anayasa’nın olağanüstü hâl (OHAL) ortamında görüşüldüğüne dikkat çeken Tezcan, “Propaganda imkanını azami ölçüde ortadan kaldıran bir yapı var, bir iktidar uygulaması ve siyasi atmosfer var” diye konuştu.

“Eski sistemde canlı veriliyordu, AKP bunu kaldırdı”

CHP’nin aynı zamanda Anayasa Komisyonu Sözcüsü olan Tezcan, Anayasa görüşmelerinin TRT-3 kanalından başından sonuna kadar kesintisiz ve canlı yayınlanması için TRT yönetimi ve Meclis Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

Eski uygulamaları hatırlatan Tezcan, “Eski sistem böyleydi, AKP bu uygulamayı kaldırdı. Bütün Genel Kurul çalışmaları canlı veriliyordu. Şu anda da verilmesine bir engel yok. Gerçekten bu Anayasanın vatandaş tarafından ne olduğunun anlaşılması isteniyorsa, doğru olan budur. Meclis Başkanlığı bu konuda adım atmalı” dedi.

Genel başkan yardımcısı Tezcan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle.

"TRT’ye ve Meclis Başkanlığın çağrımız var bu görüşmelerin canlı yayınlanması için. AKP bunu görüşmeleri pazartesi günü görüşmeleri başlatıp televizyon yayınından kaçırmaya çalışıyor. Halbuki anayasa görüşülüyor. Zaten olağanüstü hâl var, propaganda imkanını azami ölçüde ortadan kaldıran bir yapı var bir iktidar uygulaması ve siyasi atmosfer var.

"Parlamento bütün görüşmeleri canlı vermeli, vatandaşlar tarafından takip edilmesi önemli. Madem görüşmeler sabahlara kadar sürecek sadece, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri değil görüşmenin yapıldığı ilk günden itibaren bitinceye kadar sabaha kadar TRT-3 kanalından bunun canlı verilmesi gerekir. Eski sistem böyleydi, AKP bu uygulamayı kaldırdı. Bütün Genel Kurul çalışmaları canlı veriliyordu. Şu anda da verilmesine bir engel yok. Gerçekten bu Anayasanın vatandaş tarafından ne olduğunun anlaşılması isteniyorsa, doğru olan budur. Meclis Başkanlığı bu konuda adım atmalı."

"Anketlerde Anayasa için 'hayır' çıkıyor"

"Şu anda vatandaşlarla anketlerde hayır önde gidiyor. Sorulan sorular Başkanlık sistemi ve buna vete mi? Hayır mı diye sorulduğunda hayır deniyor. Ama vatandaşın öncelikli ve acil sorunu birinci gündemi Anayasa değil. Anketlerde o da çıkıyor. Terör birinci sorunu ikincisi ekonomik sorun bütün anketler böyle çıkıyor. Gerçekten de Türkiye’nin asıl meşgul olması gereken konusu anayasa değil. AKP kendi gündemini dayattı. MHP’nin üst yönetiminden destek buldu. Bugün yaşadığımız sıkıntı budur. Türkiye’de bugün terör had safhada almış başını gidiyor. Türkiye bir krizin eşiğinde. Dolar yükselmiş bu problemleri çözmek yerine bütün yetkileri kime verileceğini tartışıyor. Bugünkü sorunların nedeni yetkilerin dağıtılmış olması değildir. Fiilen bir kişini elinde toplanmasıdır. Türkiye bugün istikrarsız bir süreçte ise 14 yıldan buyana bir kişinin hükmetmesinden kaynaklanıyor."