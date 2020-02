CHP aday adayı Abdül Batur: İzmir'in hakkı için mücadeleye varım

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP\'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur (61), bu kentin aşığı olduğunu, aday gösterilirse en iyi çalışmayı ortaya koyarak, başarılı olacağına inandığını söyledi. Batur, İzmir\'in hakkı için kavga etmek gerekiyorsa, bundan çekinmeyeceğini, kenti halkla birlikte en iyi şekilde yöneteceğini dile getirdi. İzmir aşığı olduğunu söyleyen Batur, aday gösterilmemesi halinde partiye küsmeyeceğini de ifade etti.

İzmir\'in Narlıdere ilçesinde 20 yıl (4 dönem) belediye başkanlığı yapan CHP\'li Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na talip oldu. Büyükşehir Belediyesi\'nin İZBETON Şirketi\'nin de 5 yıl genel müdürlüğü görevini üstlenen Batur, aynı zamanda Aziz Kocaoğlu\'na yakınlığı ile biliniyor.

Başkan Batur, DHA\'ya konuştu. Yapacağı çalışmaları, hayata geçirmek istediği projeleri anlatan Batur, tüm bu çalışmaları yaparken Kocaoğlu\'nun önerilerinden de faydalanacağını aktardı. Batur, aday adaylığı için \"Aziz Kocaoğlu ile birlikte bu kente hizmet ettik. Özellikle Narlıdere\'de bize yaklaşımı, kırsal kesimdeki yaptığı çalışmalar, bir İzmir modeli yaratması... Gerçekten takdire şayan çalışmalar. Bu kentteki bir belediye başkanının yapması gerekenleri yaptı. İzmir\'i kent kimliği ile öne çıkaran çalışmalar hayata geçirdi. Ben özellikle Aziz Kocaoğlu\'na bu güne kadar İzmir\'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Her ilçe belediye başkanın gönlünde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yatar. Kocaoğlu\'nun bir daha aday olmayacağını açıklamasının ardından bu kararı verdim\" diye konuştu.

\'BATUR\'U KAVGA ORTAMINDA GÖRMEDİNİZ\'

İZBETON\'da çalıştığı 5 yılın, kendisine büyük deneyim kazandırdığını ifade eden Abdül Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"5 yıl kentin alt yapısını dizayn eden bir şirketin genel müdürü olarak çalıştım. Burası belediye başkanlığım süresince bana büyük deneyim kazandırdı. 4 dönemdir de Narlıdere\'ye hizmet ediyoruz. Özellikle hizmet açısından yapılması gerekenleri yaptık, yapıyoruz. Narlıdere\'nin bu noktaya gelmesinde emeğimiz olduğuna inanıyorum. 1999 yılında belediye başkanı olduğumda Narlıdere, kasaba ile ilçe arasında bir konumdaydı. Bugün Narlıdere, İzmir\'in incisi, çekim merkezi haline geldi. Emlak fiyatlarına bakıldığında da ilk sıralarda tercih edilen bir noktaya geldiyse, bizim de birazcık tuzumuz var diye düşünüyorum. Bu belediyecilik deneyimlerimizi, bu kente aktarmak istiyoruz. Bize bu fırsat verilirse, bunu en iyi şekilde yapacağıma da inanıyorum. Kentin hiç bir noktasında Abdül Batur\'u kimseyle bir kavga ortamında görmediniz. Benim uzlaşmacı bir kimliğim var. Abdül Batur deyince bunlar akla gelir. Ben kentte öyle bir izlenim yarattığıma inanıyorum. Ve gerektiği şekilde kenti belli bir noktaya getiren Sayın Kocaoğlu\'ndan sonra biz de aldığımız bu bayrağı en güzel şekilde devam ettirecek çalışmalar yaparız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ben diğer aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum.\"

\'İLK SEÇİMDE YÜZDE 33, SON SEÇİMDE YÜZDE 65\'

CHP\'deki görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu, diğer partililer ile birlikte yola çıktıklarını aktaran Başkan Batur, Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday adayı olmanın bile ayrı bir onur olduğunu söyledi. Yıllardır partiye emek verdiklerini ifade eden Batur, CHP\'nin başarı olması için sadece Narlıdere\'de değil, kentin her noktasında emek verdiklerini dile getirdi. Narlıdere\'de de hiçbir ayrım yapmadan, ilçede hizmet üretmeye çalıştıklarına değinen Batur, şunları söyledi:

\"Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum çünkü aldığımız oy oranları belli. İlk seçildiğim seçimde oy oranımız yüzde 33\'tü. Son seçimde yüzde 65 oranında oy aldım. Herkesle barışık, belediyenin kapısını vatandaşa açan bir anlayışla, herkesin ulaşabildiği bir belediye başkanı portresi çizmeye çalıştım. Bunun da karşılığını vatandaşımız destekleri ile her zaman gösterdi. Kentin her noktasında bu çalışmaları aynı anlayışı sergileyecek bir belediye başkanı İzmirliler görecek.\"

İzmir\'in, kendisini yaptığı çalışmalardan, hizmetlerden dolayı tanıdığına dikkat çeken Abdül Batur, \"Sivil toplum örgütleri, dernekler, odalar ile her zaman iç içe çalışmalar yaptık. Onların fikirlerini alarak yaptığımız projeleri yürüttük. Bizim yapacağımız belediyecilikte, özellikle ortak akıldan çıkacak kararları uygulayacak sistemi kurmaktır. Belediye başkanı olarak yapacağım ilk çalışmalardan biri bu. Herkesi yapacağımız projelerde, çalışmaların içinde olacak şekilde, kendini orada hissedecek şekilde karar almaya çalışacağız. Bu model Narlıdere\'de başarılı oldu. Bu ilke ve anlayışı sadık kalacağız\" diye konuştu.

\'AZİZ KOCAOĞLU\'NUN ÖNERİLERİNİ ALACAĞIZ\'

Aday gösterilmesi halinde ilk etapta yapacağı çalışmalar hakkında da bilgi veren Batur, şöyle konuştu:

\"Projeler ile ilgili çalışmalarımız var. İzmir\'de özellikle trafik ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı malum. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sürüyor. Ama bana göre biraz daha hızlı, somut kararlar vererek, kentteki trafik sorununu çözmek birinci öncelik olacak. Kentte zaten her noktada hazırlığımı yapıyorum. 30 ilçe ile ilgili raporlarımız elimizde. İlçeler ile ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu projelerin devamında da bizden önceki yönetimde çalışan arkadaşlarımızın önerilerini de alarak, özellikle Aziz Başkanın da önerilerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\"

\'İZMİR AŞIĞIYIM\'

İzmir\'de sadece CHP\'lilerin değil, kentte yaşayan herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen Batur, İzmirlilerin kendisini iyi tanıdığını ifade etti. AK Partililerin, MHP\'lilerin, İYİ Partili\'lerin, HDP\'lilerin yani İzmir\'de yaşayan herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen Başkan Batur, ve her kesimden oy almayı başaracağına inandığını kaydetti. Batur, \"Ben 4 dönem belediye başkanı yapan birisi olarak, kentin problemlerini biliyorum. Her türlü projemiz hazır. Bunları zaman içerisinde açıklayacağız. Aday adayı olan arkadaşlarımızın hepsi, bir birinden değerli. Partimizin, örgütümüzün, genel merkezimizin talimatlarına uyarak ben aday adayı oldum. Çünkü bu bir Merkez Yönetim Kurumu kararı ve 3 genel başkan yardımcısı imzası ile örgütlere gönderilen genelgeye uymak, bir partililik görevidir. Ben açık ve net bir şekilde Büyükşehir\'e aday olduğumu söyledim. Bu kenti yönetmeye talip olduğumu açıkça söyledim. Bu süreçte genel merkezimiz, ilgili kurullar, genel başkanımız bu değerlendirmeyi yapacak. Ama bu kenti en iyi şekilde yöneteceğime inandığım için aday oldum. Bu kenti yönetirim. İzmir\'i seviyorum, İzmir aşığıyım. Narlıdere\'de doğdum, büyüdüm. Bundan güzel bir şey olamaz. Ve İzmir\'e de hizmet etmek bizim için bir görevdir. Böyle bir fırsat verilirse, tecrübelerimizi, deneyimizi kentliye aktaracağız\" dedi.

\'ABDÜL BATUR\'UN ŞAHSİYETİNE YAKIŞMAZ\'

Aday adaylık için başvuru yapmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan Abdul Batur, \"Genel başkanımızla herhangi bir görüşme yapmadan, aday adaylığı başvurusu yapmak, çok yanlış bir şey. Kendisine gittim. İzmir\'de neler yapabileceğimi anlattım. Abdül Batur\'u bir kez daha genel başkanımıza anlattım. Bu konuda, değerlendirme yapılacağını ve aday adaylık sürecinin sonunda değerlendirmede olacağımızı biliyoruz. Genel Başkan gayet iyi karşıladı. Herhangi bir sıkıntı yok\" dedi. Başkan Batur, aday gösterilmediği takdirde, partiye küsmeyeceğini belirterek, \"Biz CHP\'liyiz. Parti neferi olarak çalışmaya devam ederiz. Öyle küsmek, darılmak olmaz. Böyle bir lüksümüz yok. Bu kentte 4 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Partimiz bize bu görevi verdi. Bu saatten sonra görev verilmezse küsmek, darılmak, Abdul Batur\'un şahsiyetine yakışmaz. Gene partimin emrinde bir nefer gibi çalışmaya devam ederim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Partimin başarısı için, kendim adaymışım gibi, aday gösterilen kişinin yanında çalışırım\" dedi.

İlçede, çalışmalarını rahatlıkla sürdüren, muhalefetin kendisine pek zorluk yaşatmadığını söyleyen Batur, diğer siyasi partilerden teklif almadığını belirterek, \"Bana kendi partilerinden aday olmam konusunda teklif getirmeye kimse cesaret bile edemez. Bizim duruşumuz belli. Biz özellikle yuvamıza dönmek için 2000\'li yıllarda çok uğraş verdik. Burası yuvamız bizim. Bu yuvayı daha da geliştirmek, partimizi iktidar yapabilmek için sadece ilçede değil, kent genelinde çalışan biriyim. Herkes biliyor bunu. CHP\'nin ilçe örgütü de il örgütü de bunu bilir. Bu partinin neferiyim. Bundan sonra ister görev verilir, ister verilmez. Çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek\" dedi.

\'HEM ÖRGÜTE HEM KENTE BARIŞ GELİR\'

Büyükşehir\'de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra CHP il örgütü ile ilişkilerinin sorunsuz şekilde yürüyeceğini söyleyen Abdül Batur, \"Narlıdere\'de 4 dönemdir belediye başkanıyım. Burada hiçbir ilçe başkanı ile ters düşmedim. Belediye başkanı olarak gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın, tüm partililerimizin emrindeydim her zaman. Bu sistemi, olduğu gibi Büyükşehir\'e taşıyacağız. Beni hiç bir zaman kavga içinde görmediler. Böyle bir anlayışım yok. Abdül Batur gelince hem kente, hem örgütümüze barış gelir. Bunu sağlayacak, parti ile ilgili genel bir tecrübem var. Bizim partimiz, diğer partilere göre demokrasisi en fazla geliştiği partidir. Eleştiri olur ama CHP konuşan ve demokrasinin olduğu bir parti. Bu nedenle beni en sert şekilde eleştiren kişinin hemen yanına giderim, onun kalbini ve gönlünü almaya çalışırım. Siyaset insanla olur. Biz şuana kadar insan biriktirdik. İnsanlarla diyaloğumuz, iyi günde kötü günde yanlarında olmamız. En büyük cesareti bunlar bana verdi. Sadece Narlıdere değil, tüm ilçelerde bize karşı sempatiyi gördüğüm için aday oldum. Bundan sonra bize bu görev verilir de seçilirsek, bu kentte CHP il ve büyükşehir belediyesi arasında sıkıntı olmayacak. Son dönemde Aziz Kocaoğlu da bunu sağladı. Geçmiş dönemlerde bazı sıkıtılar oldu ama bizim partimiz biraz hareketli. Eleştiriyi en üst noktada yapar. Bunlar olmasa, bizim diğer partilerden farkımız kalmaz\" diye konuştu.

\'ÖNCE UZLAŞI SONRA MÜCADELE\'

Göreve gelmesi halinde, İzmir\'in projelerinin bilinçli olarak engellenme girişimlerini gördüğü anda bu sorunu ilk önce diyalog ile çözüme kavuşturmaya çalışacağını, uzlaşı hamlesinin sonuç vermemesi halindeyse sonuna kadar halk birlikte İzmir için mücadele edeceğini kaydeden Batur, şunları söyledi: \"İzmir\'in bir projesi veya yapılacak çalışmaların yürümesi için, mücadele edilmesi gerekiyorsa, mücadelenin en iyisini yaparım. Çünkü 4 dönemdir hükümetten fazladan 1 kuruş almadan bu görevi sürdürüyoruz. Ben, böyle bir durumda mücadeleyi en iyi şekilde yaparım ve sonuca ulaşması konusunda, halkı da yanıma alarak o mücadeleyi sürdürürüm. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kavga etmeyeceğiz demek, bizim hakkımız yenirken bir projemiz engellenirken susacağız anlamında değil. İzmir\'i barış içerisinde yöneteceğim ama kentin hakkı için kavga edilmesi gerekirse, önce uzlaşmayı denerim, olmazsa mücadeleden çekinmem. Narlıdere\'de her türlü kamu kurumu ile hiç bir sorun yaşamadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz.\"

\'CHP\'Lİ BAŞKANLA YARIŞ İÇİNDE DEĞİLİM\'

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, aday gösterilmesi halinde \'Rekor oyla seçilirim\' gibi iddialı konuşmayacağını da belirterek, \"Öyle fazla iddialı konuşmuyorum ama iyi bir oyla seçimi alırım çünkü kendime güveniyorum. Kentliye güveniyorum. Öyle rekor oy falan. Kiminle kimi yarıştırıyorsunuz? Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda Aziz Kocaoğlu oturuyor. Onunla yarış içerisinde olmak. CHP\'li belediye başkanımızla, yarışı içerisinde değiliz fakat en iyi oyla da alırız\" dedi.

