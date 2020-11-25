CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer: Sayın Bakan Yardımcısı’nın Türksat Yönetim Kurulunda ne işi var

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “ Vatandaşa Acı Reçete” yazan iktidar ekonomiyi düzeltmek istiyorsa önce yandaşına sağladığı kamudaki çift maaş uygulamalarından vazgeçsin" dedi.

"Sağlık Bakan Yardımcısı aynı zamanda Türksat Yönetim Kurulu Üyesi"

Orhan Sümer, “ Yürütülen yanlış ekonomi politikaları sonrasında Türkiye’yi büyük bir ekonomik krizin içine sürükleyen iktidar, şimdi faturayı vatandaşa kesiyor. Saraylarda yaşayanlar vatandaşa acı reçete yazıyor. Vatandaş asgari ücretle geçinmeye çalışırken Sağlık Bakan Yardımcısı aynı zamanda Türksat Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. İktidara yakın kişiler çifter maaşla kamuda çalışırken milletten kemer sıkmasını beklemek ayıptır” dedi.

"Doktorların bir maaş ikramiye verilsin talepleri karşılanmıyor"

Orhan Sümer, “Sağlık emekçilerimizin, doktorlarımızın Salgın döneminde nasıl çalıştıklarını hepimiz yakından biliyoruz. Doktorlarımıza gelince zor bela Covid meslek hastalığı sayılıyor, bir maaş ikramiye verilsin talepleri karşılanmıyor. Her gün Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri geliyor. Bunlara çare bulmak dururken, Sağlık Bakan Yardımcısı kendi mesleği ile hiç alakası olmayan Türksat’a yönetim kurulu üyesi olabiliyor ve çifter maaş alan kamu çalışanlarından biri oluyor.

Sayın Bakan Yardımcısının durumu bu dönemde en azından Doktor meslektaşlarına yapılan bir saygısızlıktır. Eğer maaş almıyorsa o zaman Sayın Bakan Yardımcısı’nın Türksat Yönetim Kurulunda ne işi var” dedi.