CHP, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru önergesi verdi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sonuçlarını 'partizanlık' yaparak etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Meclis Başkanlığına gensoru önergesi verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Levent Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sonuçlarını 'partizanlık' yaparak etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Meclis Başkanlığına gensoru önergesi verdi.

"Derhal istifa etmesi gerekir"

Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Danıştay başkanının yaptığı konuşmayı eleştirdi. Levent Gök Danıştay Başkanını istifaya çağırarak şunları söyledi:

"Bir Danıştay Başkanının saray adına karar verme mertebesine ulaşmasını büyük üzüntüyle izledik. Danıştay Başkanı bir kere cumhurbaşkanı karşısında cübbesini iliklemeye çalışırken beyhude bir çabanın içindeydi. Yargıçların cübbeleri hiçbir zaman düğmeli olmaz, iliklenmez. Herkes onlara saygı gösterir. Bu Türkiye'de yargının ne denli taraflı ve bağımlı hale geldiğini ortaya koymuştur. Geleceğe dair kariyer planlaması içindedir anlaşılan o ki. Bu Danıştay Başkanı ya okuduğunu bilmemek ya da anlamamaktadır. İnsanın bulunduğu makamın saygınlığını koruyacak kadar cesareti yok mudur? Danıştay başkanı dün suç işlemiştir. Danıştay başkanı dün ki açıklamada 'KHK ve OHAL ile kişilerin hak ve özgürlüklerine amaç dışı bir sınırlama getirilmemiştir' diyerek hüküm vermiştir. Danıştay Başkanı bütün Danıştay üyelerinin şaibe altında kalacak söz söylemiştir. Tüm üyeler bu sözün hesabını Danıştay Başkanına sormalıdır. Böyle bir başkanın olduğu yerde Danıştay üyelerinin söyleyeceği tek söz yok mudur? Dehşet verici bir durumdur. İhsas-ı rey de bulunmak suretiyle Danıştay başkanı yani kendi görüşünü başkan sıfatıyla üyelere empoze etmek suretiyle suç işlemiştir. Derhal istifa etmesi gerekir. Bu yükü Danıştay, Türk yargısı, Türkiye taşıyamaz."

"Yargı sistemini partizanlık yaparak etkileyen..."

Levent Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavını kazanan isimlerin AKP ile ilişkili olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Hükümetten bir açıklama bekliyoruz. Bunun doğru olmadığını söylesinler. Mutlu oluruz. Böyle bir açıklama bekliyoruz hükümette. İL ve ilçe başkanlıklarından gelen bilgi notlarıyla hakimliğe atanan bu kişilerin Türk yargısını ne hale getirileceğini hepimiz biliyoruz. Bunlarda daha nice Danıştay Başkanı gibi hakimler çıkacak. Kimse mahkemelere gitmeyecek AK Partinin yöneticilerine ulaşarak davalarının çözümünü isteyecek. Politik kimliği bilinen bu isimleri nasıl siz göz göre göre hakim yaparsınız? Hükümetten bunun doğru olmadığına dair açıklamalar bekliyoruz. Vicdanımız rahatsız. Türk yargı sistemini partizanlık yaparak etkileyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru verdik. Türk yargısını bu hale getirenlerle Meclis'te gensoru vermek suretiyle bu hesaplaşmayı yapacağız."