CHP 94. yılını kutluyor: Dünyanın en eski partilerinden biriyiz, sorumluluklarımız var

Cumhuriyetin ilk partisi CHP, bugün 94 yaşına girdi. Yıldönümü nedeniyle açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP, dünyanın en eski, en köklü partilerinden biri ve önde gelenidir. Bu partinin özelliği, yıkılan imparatorluk üzerinde çağdaş değerlerle uyumlu bir Cumhuriyeti kurmasıdır” dedi.

CHP’nin 94. kuruluş yıldönümü için bugün başlayacak olan etkinlikler öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, birlik ve güçlenme mesajı verdi. Bugün parti meclisine (PM) sunulacak oaln Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporuna, kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, yazısında CHP’nin kuruluşu ve dünü kadar, geleceğinden ve ülkeye katacaklarından da bahsetti. Kılıçdaroğlu’nun “adalet” odaklı yaptığı sunuş yazısı şöyle:

Özgürlük aşkımız aynı

Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günündeki kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hâkim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. “Ya istiklal ya ölüm!” diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir.

Sorumluluklarımız var

Çökmüş liyakat sistemi devletin adaletsizliğini kökleştiriyor; mahkemedeki adaletsizlik, yargıya inancı sarsıyor; gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüyor; kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilemiyor; yaşam tarzlarına, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik saldırılara her geçen gün yenileri ekleniyor; eğitimdeki adaletsizlik derinleşiyor; medya üzerindeki baskılar hakikate ulaşmayı zorlaştırıyor. Ülkemizde yüz binlerce ailenin adalete susamışlığının yarattığı tablo, bize sorumluluklarımızı anımsatıyor.

Yalnız değiliz

Ülkemizin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın bu gerçekliğine rağmen biliyoruz ki toplumu kutuplaştıran, vatandaşlarımızı “Biz ve onlar” çıkmazına sokarak ayrıştıran iktidar anlayışı karşısında yalnız değiliz. Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı boyunca, tüm kutsal dinlerin de özünü oluşturan adalet kavramının şemsiyesi altında buluşabilen milyonlar olduğumuzu gördük.

Temel anahtar: Adalet

Bu büyük buluşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin günümüzde adaletten, hakkaniyetten ve hukuktan yoksun haline en kısa sürede son verecek. Kuruluşundan bu yana tüm mazlum devletlerin umudu olan, “Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti” harcıyla karılmış Türkiye Cumhuriyetimizin temel problemlerinin çözümü, sadece bizlerin değil tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet, demokrasi ve huzur ilhamının geri dönüşünü sağlayacaktır.

Kutlama programı

CHP’nin 94. yaşını kutlama programı şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte önce CHP’nin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istiratgâhı Anıtkabir’i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından PM, saat 11.00’de genel merkezde toplanacak. Bu toplantının ardından ise Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde partililer bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun gözüyle

Partisinin 94. yaşına girmesi vesilesiyle Cumhuriyet’e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı önemi anlattı:

En eski ve en köklü: CHP, dünyanın en eski, en köklü partilerinden biri ve önde gelenidir. Bu partinin özelliği, yıkılan imparatorluk üzerinde çağdaş değerlerle uyumlu bir Cumhuriyeti kurmasıdır. Yine bir başka özelliği, Türkiye’yi bir süre sonra kendi isteği ve iradesiyle çok partili demokrasi hayatına geçirmesidir.

Sosyal demokrasiyi getirdi: Başka bir özelliği, dar gelirlilerin, emeğiyle geçinenlerin haklarını savunan sosyal demokrat düşünceyi Türkiye’ye taşımasıdır. Dar gelirlilerin, emek dünyasının birçok haklarının ilk adımlarını CHP atmıştır. Grevli, toplusözleşmeli çalışma yaşamının bizde hayata geçmesini sağlamıştır.

Uygar dünyanın parçası: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine uygun olarak uygar dünyanın bir parçası olma yolundaki adımları hayata geçiren de CHP’dir. 1963’te, İsmet İnönü tarafından imzalanan o zamanki adıyla Ankara Anlaşması ile uygar dünyanın içinde ve parçası olma kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.

Günümüzde CHP: Günümüzde geniş yığınların desteği ve gözünü çevirdiği CHP, bu özelliklerinin yanı sıra hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, adalet, kadın erkek eşitliği, çağdaş eğitim, laiklik ve demokrasiyi ısrarla savunmaya devam etmektedir. Hukukun üstünlüğü ve adalet ihtiyacını somut olarak ortaya koymaktadır. Aslında geriye dönersek bu kavramlarda hep CHP’nin büyük katkıları söz konusudur. Çünkü Anayasa Mahkemesi kavramını da ilk kez telaffuz eden parti CHP’dir.

Tutarlı ve kararlı dış politika: Bağımsızlık, parlamenter çok partili demokrasi, sosyal demokrasi, uygar dünyanın parçası olma özelliklerinin yanı sıra tutarlı ve kararlı dış politika tavrı ve Türkiye’nin çıkarlarını koruma yaklaşımını getiren de CHP’dir. Lozan’dan Kıbrıs’a kadar bunu açık olarak görebiliriz. Bütün dünyanın gözü önünde bu kararlılık sergilenmiştir.