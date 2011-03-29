CHP 5 bin hostesin peşine düştü

T24

CHP, 12 Haziran günü görevli olarak uçuş yaptığı için oy kullanamama tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık 5 bin hostes ve havayolu görevlisinin görev kartıyla oy kullanabilmesi için YSK’ya başvurdu.CHP, yaklaşık 1 milyon seçmenin kaybolduğunu belirlemesinin ardından sandık ve seçmen kütükleri üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde sokak ve bina numaralarının adlarının değiştiğini tespit eden CHP, konuyu YSK’ya taşımaya hazırlanıyor. Belediyelerin ‘Numarataj Daireleri’ tarafından yürütülen çalışmalarda yeni kurulan mahallelere, mevcut mahallelerdeki imar değişiklikleri nedeniyle cadde, sokak, bulvar ve ara yollardaki binalara yeni numaralar veriliyor. Bir kapı numarasında yapılan bir değişiklik, o sokakta bulunan tüm kapı numalarını değiştirebiliyor. İstanbul büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir mühendislik şirketine yaptırılan çalışmaların Şubat ve Mart aylarında da devam ettiği belirtiliyor. Benzeri çalışmaların Ankara, Bursa, Samsun gibi birçok ilde de yapıldığı uyarısı yapılıyor.CHP PM üyesi Avukat Mahmut Tanal, “Bir sokakta bir apartmanın 8 olan numarası örneğin 10 olduğu zaman bütün sokağın numarası değişebiliyor. Bazen de cadde sokak isimleri değiştiriliyor. Bunlar seçim sürecinde sıkıntı yaratabiliyor. Seçmen kütüğündeki kayıtlar ile seçmenin oturduğu adres ve kendisine giden tebligat farklı olabiliyor. YSK önceden bu soruna önlem alabilir. Eğer almazsa bazı seçmenler oy kullanamama tehlikesi ile karşı karşıya da kalabilir” dedi. CHP’nin oy potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla numarataj çalışması yapıldığına dikkat çeken Tanal, “Bu tesadüf mi bilmiyoruz. Ancak ilginç ve anlayamadığımız nedenlerle bir anda böyle çalışmalar yapılması dikkat çekicidir” dedi.CHP, 12 Haziran’da görevli olarak havayolu şirketleri çalışanlarının oy kullanabilmesi için de YSK’ya gitti. Yaklaşık 5 bin uçuş görevlisinin 12 Haziran’da çalışacak olması nedeniyle oy kullanamayacak olması üzerine CHP bu adayların güvenlik görevlilerinde olduğu gibi görev kağıtları ve seçmen kartları ile oy kullanabilmelerini istedi. Ayrıca CHP, 12 Haziran’dan önce terhis olacak ancak şu anda seçmen kütüklerinde adları olmayan askerlerin de oy kullanabilimeleri için YSK’ya başvurdu.