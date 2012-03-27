CHP 4+4+4 için bugün Tandoğan Meydanı'nda

Hükümeti halka şikayet etme kararı alan CHP, bugün grup toplantısını Tandoğan Meydanı’nda yapacak. Kılıçdaroğlu ise 4+4+4 görüşmeleri sırasında milletvekillerine “Bu sefer kürsüyü işgal etmeyin” talimatı verdi.





Vatan gazetesinin haberine göre, CHP’nin, bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak kesintili ve kademeli zorunlu eğitim sistemi öngören 4+4+4 teklifine ilişkin kritik bir karar verdiği öğrenildi. CHP, iç tüzük görüşmelerinde yaptığı gibi kürsüyü işgal etme yoluna gitmeme kararı aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları yaptığı toplantıda kürsü işgali önerilerini geri çevirdi ve “Kürsü işgali yok” talimatı verdi. CHP lideri “İç tüzükte söz hakkımızın engellenmesini bu yolla haklı olarak protesto ettik. Şimdi demokratik bütün yöntemleri kullanacağız, ancak kürsüyü işgal yok. Haklıyken haksız duruma düşmememiz gerekiyor. Bir kürsü işgali konusu kamuoyunun da tepkisini çekebilir” değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşle gelecekler

CHP milletvekilleri bugün Meclis’ten çıkarak farklı güzergahlardan gruplar halinde yürüyerek Tandoğan Meydanı’na gelecekler ve meydana gelene kadar vatandaşları mitinge davet edecekler. Mitingde Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında özellikle annelere bir çağrı yaparak teklife karşı çıkmalarını istemesi bekleniyor.

Mitingden Meclis’e

CHP, bugün Tandoğan Meydanı’ndan yapacağı “Grup toplantısı”nın ardından tam kadro Meclis’e geçecek. Eğitim görüşmeleri teklifine tüm milletvekillerinin katılımı beklenirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görüşmelerin bir kısmını takip etmesinin beklendiği ifade edildi. Genel Kurul görüşmelerinde CHP, önergeler, söz hakkı gibi tüm demokratik engelleme yöntemlerini kullanacak.

‘Bayrakla gelin’

Miting öncesi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’den vatandaşlara da çağrı geldi. Tekin, mitingin sadece CHP’nin olmadığını ifade ederek, “Meydanda parti bayrakları değil Türk bayrakları olacak. Tüm vatandaşlarımızın Türk bayraklarını alıp gelmesini bekliyoruz” dedi. Yasanın 74 milyonu ilgilendirdiğini belirten Tekin “Parlamento zemininde insanlar demokratik taleplerini dile getiremiyor. Başbakan talimat verdi Meclis Başkanı bin sayfalık raporu 15 dakikada onayladı” dedi.

‘Afişler yırtıldı‘

Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da Ankara’da miting için astıkları afişlerin kimliği belirsiz kişilerce yırtıldığını ileri sürdü. Toprak “Salı günü grup toplantımızı milletimizle birlikte yapacağız. Demokratik hakkımız AKP yetkililerinin zoruna gitmiş olmalı ki hep bir ağızdan bize saldırmaya başladılar. Bu söylemleri çok önemsemiyoruz ama AKP’ye hükümet olduğunu da hatırlatıyoruz. Mitingimiz öncesinde, miting esnasında ve sonrasında yaşanacak her provokasyondan AKP sorumlu olacaktır” dedi.

‘Fikirlerimiz kısmen iktidarda’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dershanelerin ve sınav sisteminin kaldırılacağını açıklamasının ardından “bizim projemiz” açıklaması yapan CHP, AK Parti’nin kendilerinin hangi projelerini aldığına dair bir çalışma yaptı. Çalışmayı yapan Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “Fikirlerimiz kısmen iktidarda ancak uygulamalarını doğru yapıp yapmadıklarını zamanla göreceğiz. Şu kesin olarak söylenebilir Başbakan bizim projelerimize kızıp uygulamaya koymuştur. Başbakan’ın kendi tabiriyle söylüyorum tükürdüğünü yalamıştır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP’nin 12 Haziran seçimlerinde açıkladığı projelere o dönem iktidar kanadından ve Başbakan Erdoğan’dan sert eleştiriler gelse de bu projelerin önemli bir kısmının hayata geçirilmesini inceleyen bir çalışma yaptı. Tekin, Başbakan Erdoğan’ın CHP projelerine “şiddetle karşı çıkmasına rağmen bu projeleri sahiplenip uygulamaya başladığını” kaydetti.

Çalışmaya göre CHP’nin gündeme getirdiği Başbakan’ın eleştirdiği ancak hayata geçirilme çalışması yapılan projeler şöyle:

- Bedelli askerlik

- İntibak yasası

- Şehit ve gazilere verilen haklar

- 2-B arazileri

- Yoksul çocuklara süt

- Dershanelerin kapatılması ve sınavın kaldırılması

- Aile sigortası

- 81 ile yurt

- Kamuda taşerona son verilmesi

- TSK İç Hizmet Kanunu 35. madde.