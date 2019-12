CHP 35. maddedeki metni değiştirdi

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Süha Okay, TSK İç Hizmet Kanunun 35. maddesinde yapılmasını istedikleri değişikliğe ilişkin hazırladıkları tasarıda "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti" ibaresinin aynı şekilde kaldığını, "Parlamenter demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasaya bağlı olarak korumak" ibaresinin getirildiğini belirterek, bunun CHP'nin önerisi olarak yarın veya en geç perşembe günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Okay, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TSK İç Hizmet Kanunun 35. maddesindeki değişikliğe yönelik çalışmaları tamamladıklarını söyledi.



CHP tarafından söz konusu değişikliğin, yarın veya en geç Perşembe günü TBMM Başkanlığına sunulacağını belirten Okay, "TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesindeki (Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti) bu ibare aynı şekilde kalmaktadır. (Parlamenter demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasaya bağlı olarak korumak) getiriliyor. Bu CHP'nin önerisi olarak sunulacaktır" diye konuştu.



Bunun tartışılabileceğini ifade eden Okay, bu konuda farklı siyasi partilerin görüşlerinin olabileceğini ve bunların gündeme getirilebileceğini de kaydetti.



Önemli olanın darbelere gerekçe olarak gösterilen söz konusu düzenlemenin, İç Hizmet Kanunundan ayıklanması olduğunu bildiren Okay, şöyle konuştu:



"Böylece (salt Cumhuriyeti korumak ve kollamak) ifadesi yerine (Cumhuriyeti parlamenter, demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde) ifadesini koymaktır. Yani demokratik işleyişi yok etmeye izin vermeyen bir anlayışı İç Hizmet Kanununun içerisine yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda geçmişte de verilen kanun teklifleri var. Bu Parlamento gündemine gelirse tartışılır.



Neticede üç maddelik bir değişikliktir. AK Parti sözcülerinin değişik anlatımlarına göre Parlamento'nun toplanıp toplanmayacağı belli değildir. 35. madde ile ilgili kafa karışıklıkları AK Parti sözcülerinde giderilmiş olursa, Parlamento'yu olağanüstü bir toplantıya çağırırlarsa bu konuda bu değişiklik en kısa süre içerisinde gerçekleşmiş olur. Böyle hiç kimse de darbe edebiyatı üzerinden siyaset yapamaz. Darbeyi, darbecileri, siyasi malzeme olmaktan kurtarır ve Türkiye'de daha ileri bir demokrasi ve daha fazla özgürlüklerin önü açılmış olur."



Okay, bir soru üzerine bundan sonra söz konusu değişikliğe ilişkin gerekçenin yazılacağını belirterek, "Bunu, yarın veya en geç perşembe günü verebiliriz. Ama doğru olanı şudur; bunun bir Hükümet tasarısı olarak götürülmesidir ancak anlaşılan o ki, AK Parti bunu sadece söylemde kalıp icraatta bulunmadığı görününce, 'CHP hele teklifini bir versin' dedikçe, biz teklifimizi en kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunacağız" dedi.





" Evet"çi CHP'li Belediye Başkanı Disiplin Kurulu'na sevkedildi



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Süha Okay, CHP'li Yedisu Belediye Başkanı Şerif Memioğlu'nun parti Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Okay, yaklaşık 3 saat süren toplantıda son siyasi gelişmeler ile Kılıçdaroğlu'nun yurt içi gezilerinin değerlendirildiğini ve bazı il ve ilçelere yeni yönetim atamalarının yapıldığını belirtti.





Yurtiçi gezileri programı



Partisince düzenlenen mitingler hakkında bilgi veren Okay, Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta 5 il ve 20 ilçede miting yaptığını söyledi.



Kılıçdaroğlu tarafından bir nokta yerine il ve ilçe merkezlerinde mitingler yapıldığını anımsatan Okay, "CHP'nin yaptığı mitinglerinde komşu illerden taşıma söz konusu değildir" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun yapacağı gezileri de anlatan Hakkı Süha Okay, "Perşembe akşamı Gaziantep'e uçacağız. Cuma sabahtan itibaren Kahramanmaraş, Kilis. Kilis'ten Trabzon'un gitmediğimiz ilçeleri, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Salı günü akşam da Trabzon üzerinden Ankara'ya döneceğiz" dedi.



Toplantıda, CHP'li Bingöl'ün Yedisu Belediye Başkanı Şerif Memioğlu hakkında da görüşme yapıldığını belirten Okay, şöyle konuştu:



"Disipline sevkinde yetkili organ MYK'dır. Önlemli olarak, tedbirli olarak tüzüğün 70 'a' fıkrasının 'b' ve 'd' bentleri uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Yedisu Belediye Başkanı CHP'li bir belediye başkanıdır. Sayın Başbakanın Bingöl ziyaretinde nezaketen onu karşılamış olması, ona 'hoş geldiniz' demiş olması doğaldır. Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın kimi gezilerinde de gerek AK Parti'li gerek MHP'li belediye başkanları 'hoş geldiniz' demiştir, bazen otobüsümüze kadar gelmişlerdir. Sorun işin nezaket tarafında değildir ama CHP kimliği ile kafasında 'evet' külahı ile AK Parti'nin propaganda malzemesi olan bir belediye başkanı, parti üyeliği sorumluluğu ile bağdaşmayan bir tavır içinde olduğu için tüzüğün çok açık hükmü uyarınca hakkında disiplin kuruluna sevk kararı verilmiştir. Bu üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranıştır. Açıkçası CHP'nin genel başkanını her saniyesinde Anayasa referandum çalışmaları kapsamında 'hayır' kampanyası yürüttüğü bir süreçte, CHP'li bir ilçe belediye başkanının aksine bir tavır koyması karşısında parti çok doğal ki bu refleksi gösterecektir ve gerekli işlem başlatılmıştır."





Swoboda "yandaş medya"da



Okay, bir gazetecinin Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda'nın açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine ise Avrupa Parlamentosunda birçok parlamenterin olduğunu belirtti. Bazı medya organlarının söz konusu kişinin sözlerini önemseyerek gündeme taşıdığını ifade eden Okay, yeni bir tartışma ortamının yaratılmak istendiğini savundu.



Swoboda'nın yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde bu tür bir açıklama yaptığını ve açıklamasının "yandaş medyada" yer aldığını belirten Okay, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı ile Başkan Yardımcısı'nın söylediklerinin bir biriyle bağdaşmadığını da kaydetti.



Okay, "Bazen bizim belediye başkanımız da böyle şeyler söylüyor, AK Parti'nin propagandasına malzeme oluyor. Ama CHP'ye kayıtlı olduğundan gereğini yapıyoruz" dedi.