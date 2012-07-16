CHP 34. Olağan Kurultay'ı bugün başlıyor

CHP'nin 34. Olağan Kurultay'ı, bugün Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Kurultay'ın ilk gününde Genel Başkan, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. 34. Olağan Kurultay, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen CHP'nin 16. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzüğe göre gerçekleşecek.

Partinin yeni tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olabilmek için, üye tam sayısının en az yüzde 10'unun yazılı teklifi gerekecek. Başkanlık divanı önünde imza verme zorunluluğu ise bulunmuyor. CHP'nin kayıtlı 1282 delegesi bulunuyor.

Yeni tüzüğe göre, şu anda 80 kişiden oluşan PM üye sayısı da 60'a inecek. PM'nin 8 asıl üyesi, bilim yönetim ve kültür platformu üyeleri içinden genel başkanın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Organ seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet kotası, yüzde 10 gençlik kotası uygulanacak. Kadın ve gençlik kolları başkanları PM ve MYK toplantılarına katılabilecek ancak oy kullanamayacak.

Kurultayın ardından genel başkan, PM üyeleri arasından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirleyecek. Yeni tüzükte MYK üye sayısı da 17 olarak belirlenmişti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay hazırlıkları kapsamında milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelmiş ve PM üyelikleri için seçimin çarşaf listeyle belirlenmesi benimsenmişti. Seçimlerde anahtar liste uygulanması, bu listenin de il başkanlarınca önerilen isimlerden oluşturulması bekleniyor. İl başkanları divan başkanlığına ise Altan Öymen'in önerilmesini benimsemişti.

34. Olağan Kurultay çalışmalarına bugün saat 10.00'da başlayacak. Divan başkanlığı oluşturulmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. Çalışma ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi, aklanması, kurultay sonuç bildirgesi hazırlık komisyonunun oluşturulması, Kurultay Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesinin görüşülüp oylanması ve kurultay sonuç bildirgesinin oylanmasının ardından genel başkan seçimi yapılacak.

İkinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için seçim gerçekleştirildikten sonra kurultay çalışmalarını tamamlanacak.

Parti binası kurultay için hazırlandı

Kurultay nedeniyle Söğütözü'ndeki Genel Merkez binası parti bayraklarıyla süslenirken; üzerinde “Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” yazan Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri asıldı.

Parti binasına yine aynı şekilde üzerinde “CHP'li olmak bağımsızlık, özgürlük ve halk için yılmadan mücadele etmektir. Yolumuz bu onurlu tarihi yazanların yoludur” yazan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da posteri asıldı.

Kentin değişik yerlerine de üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla “Demokrasi ve Değişim Kurultayı” yazan afişler yerleştirildi.

Bin 100'den fazla basın mensubu izleyecek

Kurultay için çok sayıda sanatçı, akademisyen, yazar ve bilim adamına davette bulunulduğu belirtilirken, kurultayı izlemek için bin 100'den fazla gazeteci, yazar, televizyon programcısı, sunucu ve basın çalışanının akredite olduğu bildirildi.

Salondaki müsabakalar ve ramazan dolayısıyla hafta içi gerçekleştirilecek kurultayda, 700'den fazla kişi görev yapacak, ayrıca müzik ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci olağan kurultayı

CHP tarihinde bugüne kadar 12 Eylül öncesinde 24 kurultay ve 8 olağanüstü kurultay; 12 Eylül sonrasında ise 9 kurultay ve 9 olağanüstü kurultay olmak üzere toplam 33 kurultay ve 17 olağanüstü kurultay gerçekleştirildi.

17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultay, 22-23 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'nun ikinci olağan kurultayı olacak.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlık görevini yürüttüğü dönemde ise PM ve tüzük değişikliklerinin görüşüldüğü 15, 16 ve 17'nci olmak üzere 3 olağanüstü kurultay gerçekleştirilmişti.