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CHP, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’e yürüyecek

CHP, Taksim, Gündoğdu ve Anafartalar’da kutlama yapacak

23 Ağustos 2016 23:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'da yapılacak olan "Büyük Yürüyüş" ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bingöl açıklamasında, "30 Ağustos Zaferini de Taksim, Gündoğdu ve Anafartalar'da olduğu gibi "Büyük Buluşma" coşkusuyla Ankara'da kutlayacağız. Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilecek bir "Büyük Yürüyüş" ile Anıtkabir'e gideceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine yönelik terör saldırılarını da kınayacağımız yürüyüşümüze tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. 

Genel Başkan Yardımcısı Bingöl'ün Basın açıklaması şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetimizi kuran ve onu demokrasiyle taçlandıran; ülkemizi çok partili siyasi hayata taşıyan partidir. CHP bu tarihsel birikimi nedeniyledir ki tüm kadrolarıyla birlikte parlamenter demokratik sisteme eksiksiz olarak bağlıdır; darbelere, diktalara ve kişi vesayetine dayalı yönetim anlayışına karşıdır. Cumhuriyetin temelinin atıldığı 30 Ağustos Zaferini de Taksim, Gündoğdu ve Anafartalar'da olduğu gibi "Büyük Buluşma" coşkusuyla Ankara'da kutlayacağız. Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilecek bir "Büyük Yürüyüş" ile Anıtkabir'e gideceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine yönelik terör saldırılarını da kınayacağımız yürüyüşümüze tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. 30 Ağustos 2016 Salı saat 18.30'da Ankara Kızılay'dan başlayıp Anıtkabir'de sonlandıracağımız, yürüyüş boyunca Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyacağımız buluşmamıza siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, sendikalarımızı, meslek odalarımızı Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İnsan Hakları gibi ortak değerlerimizi önemseyen herkesi görmek istediğimizi saygılarımızla vurguluyoruz."

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