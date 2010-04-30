CHP, 3. köprüyü mahkemeye götürüyor

T24 - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 3. köprüyle ilgili gerekli direnci, İstanbul halkının vereceğini belirterek, "Bizim gideceğimiz bir tek yer hukuktur" dedi.



Tekin, İstanbul Boğazı'nda yapılacak 3. köprü güzergahına ilişkin tekne gezisi düzenledi.



Garipçe-Poyrazköy açıklarında düzenlediği basın toplantısında, 3. köprü güzergahının dün Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından açıklandığını hatırlatan Tekin, güzergahta değişikliğin olmadığını, köprünün ayaklarının Sarıyer-Beykoz istikametinden, Garipçe-Poyrazköy istikametine geçirildiğini söyledi.



Köprünün ayaklarının nerede olduğunun öneminin olmadığını, asıl önemli olan bölümün Adapazarı'ndan Silivri'ye kadar olan güzergah olduğunu belirten Tekin, "Çünkü önemli bir kısmı orman alanı ve su havzalarının olduğu bir bölge. 200 kilometrelik güzergahta ormanlık alanlar ve su havzaları nasıl korunacak. Bakan 'en az zarar' diyor. En az zararın limitinin ne olduğunu bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bakan Yıldırım'a teşekkür etti, bizi üzdü. Belli ki İstanbul'u Ankara yönetiyor. TOKİ ve Bakanlıkların planları görüldüğü gibi 3. köprüyle ilgili" dedi.





"Kimse 3. köprüye ihtiyaç var demedi"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/100.000'lik planında 3. köprüyle ilgili bir öngörü olmadığını savunan CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, yüzlerce bilim adamının çalıştığı kurulda "3. köprüye ihtiyaç vardır" denmediğini öne sürdü.



3. köprünün planlara işlenmediğini, konunun belediye meclisine gelmediğini anlatan Tekin, "İstanbul'un odaları, üniversiteleri var. Hiçbir teknik adamın ya da kent bilimcilerinin 'evet' dediğini duymadım. Bütün odalara sorduğunuzda 3. köprünün İstanbul;a ciddi yük getireceği, İstanbul'un bu yükü kaldıramayacağı belirtiliyor. İstanbul mevcut yükü kaldıramazken yeni bir nüfus yükünün yüklenmesini anlayamıyorum" diye konuştu.



"Bu bölgelerde yapılaşma olmayacak; sözü ağızlardan çıkmış değildir" diye konuşan Gürsel Tekin, "Bu bölgelerde yapılaşma olacak mı olmayacak mı? Bakan, köprünün yapılacağı alanın yüzde 70;inin kamuya ait olduğunu söylüyor. Niye bu projeyi gizli yapıyorsunuz? 'Ranta sebebiyet vermesin' diye gerekçeleri var. 'Bu bölgede yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz; dediğiniz zaman, ranta müsaade etmemiş olursunuz" şeklinde konuştu.





"Gideceğimiz yer hukuk"



Bir gazetecinin "Bu köprü projesini durdurmak için nasıl bir öngörünüz var?" sorusuna CHP'li Tekin, "Bu projenin uygun olup olmaması, siyasilerin verebileceği bir karar değildir. Dünyada yapılmış 10 köprüye gidelim. Bu köprülerin yapım kararını siyasiler mi vermiş teknik adamlar mı vermiş? 3. köprüyle ilgili gerekli direnci, İstanbul halkı verecektir. Bizim gideceğimiz bir tek yer hukuktur" cevabını verdi.



"Köprünün yapılmasına mı orman içinden geçmesine mi karşısınız?" şeklindeki soru üzerine Tekin, "3. köprünün yapılacağı yer, İstanbul;un en önemli su havzalarının olduğu bölgedir. Buralarda yeterince sorunlar var zaten, kaçak yapılaşmalar var. Bütün buna rağmen köprü bu güzergahtan geçtiği zaman, İstanbul'daki havzalar ciddi zarar görecek. Bölgenin önemli bir kısmı orman alanı. Bakan Yıldırım diyor ki 'en az zararı vereceğiz'. Az zararın ölçüsü nedir? Köprü ormanlık alanı götürecek mi götürmeyecek mi?" dedi.



"Köprünün yapılacağı alanlarda bir rant olduğu söyleniyor. Bir rahatsızlık duydunuz mu bundan?" sorusuna Tekin, daha önce açıklanandan farklı bir güzergahın olmadığını sadece belli bir kısmının ötelendiğini söyledi.



Rant oluşan bölgelerin hiç birinde değişiklik olmadığını dile getiren Tekin, "Silivri'de, Arnavutköy'de kimlerin arazileri var, bunları kimler aldı açıklansın. Bu planlarla başlayan süreç içinde bu arazileri kimler almışsa ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, bütün ulaşım uzmanlarının 3. köprünün yapılmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını düşünmediğini ileri sürdü.







