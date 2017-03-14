CHP 25 ilde miting yapacak; ilk durak Amasya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkoylaması kampanyası kapsamında 16 Nisan'a kadar 25 miting düzenleyerek, halka hitap edecek.

DHA'nın haberine göre, kampanya sloganını "Geleceğim için hayır" olarak belirleyen CHP'de, miting programı da başlıyor. Kampanya kapsamında bugüne kadar örgüt toplantıları yapan ve muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu, bundan sonra açık hava toplantılarıyla halka hitap seslenecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Amasya'da ilk mitingini yapacak ve burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Amasya Genelgesi'ne vurgu yapacak.

Bir kişi ve parti üzerinden değil, "Türkiye'nin geleceği" üzerinden kampanya yürütecek Kılıçdaroğlu, toplamda ise 25 miting gerçekleştirecek.

Amasya'dan sonra, bu hafta perşembe günü Denizli'de "Neden hayır denmesi gerektiğini" anlatacak olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cuma günü Aydın'a gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına gelecek hafta Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi Ordu, salı günü de Samsun'da halkla bir

araya gelecek.

Diyarbakır ve Van'a da gidecek

Kampanya süresince Ankara, İstanbul ve İzmir'de olacak Kılıçdaroğlu, burada genellikle kapalı toplantılarda bulunacak, CHP'li belediyelerin

açılışlarına, temel atma törenlerine katılacak.

Gelecek hafta çarşamba günü Konya'ya gidecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Mart'ta ise Diyarbakır'da olması planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'ın yanı

sıra Van'da da halka hitap etmesi için hazırlık yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun, son mitingini daha önceki seçimlerde olduğu gibi Ankara'da yapması ve toplamda 25 miting düzenlemesi hedefleniyor.