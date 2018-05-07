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CHP, 24 Haziran için 3 koldan sahaya iniyor

CHP, 24 Mayıs'ta açıklayacağı bildirge için hazırlıklara devam ediyor

07 Mayıs 2018 13:36

24 Haziran'da gidilecek erken seçimler için anamuhalefet partisi CHP,  24 Mayıs'ta açıklayacağı bildirge için hazırlıklara devam ediyor. Bildirgeyi açıklayacak olan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan'ın sahada olacağı belirtildi. 

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, CHP'nin seçim bildirgesinde Türkiye’nin 5 temel sorunu olarak saptanan demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politikaya ilişkin çözüm önerileri yer alacak. Bildirgede, özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter sistemi güçlendiren, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir anayasa vaadi de bulunacak.

CHP’nin seçim stratejisi konusunda ise bugün önemli bir buluşma gerçekleşecek. Partinin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunacak. Toplantıda, seçimlerde izlenecek strateji de ele alınacak.

CHP’de birkaç gün içinde netleşecek seçim stratejisine göre, 3 koldan sahaya inilecek. Kampanya sırasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’a seçim otobüsü tahsis edilecek. 3 isim, CHP Genel Merkezi’nin koordinasyonunda 3 ayrı otobüsle Türkiye’nin 81 ilini dolaşacak. Seçim kampanyası sırasında kutuplaştırıcı dilden uzak durulmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, referandum sürecinde olduğu gibi miting yerine daha çok salon toplantıları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve kanaat önderleriyle buluşmalar gerçekleştireceği belirtildi. CHP liderinin bu yüzden mitingden çok ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaştan oy istenmesini talep ettiği bildirildi.

İnce ve Tezcan, geniş katılımlı mitinglerle oy isteyecek. Kılıçdaroğlu ve İnce, bazı mitinglerde kürsüye birlikte çıkacak.

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