CHP 2018 Yılı Kadın Cinayetleri Raporu'nu açıkladı: 2016 ile 2018 arasında cinayetlerde artış oranı yüzde 30.6

T24-Ankara

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de yaşanan kadına yönelik şiddete, tecavüzlere ve kadın Cinayetlerine ait verileri içeren raporunu açıkladı. Rapora göre, 01.01.2016 ile 31.12.2018 tarihleri arasında öldürülen kadın sayısı en az 1184 oldu. Cinayetlerde artış oranı ise yüzde 30.6.

Tığlı tarafından hazırlanan Türkiye’de Kadın Cinayetleri Raporu’nda alan bilgiler şöyle:

•2016 yılının ilk altı ayında 152 olan kadın cinayeti sayısı, ikinci yarıda yüzde 14’lük bir artışla 174’e yükselmiş ve toplamda 336 olmuştur. Yine aynı yıl 349 kadın şiddete maruz kalırken, 120 kadın tecavüze uğramıştır.

•2017 yılının ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda 203’e düşmüş olması toplamda 409 sayısını değiştirmediği gibi 2017 yılına göre de yüzde 21.7’lik bir atış göstermiştir. Aynı yıl 320 kadın şiddete maruz kalırken, 154 kadın tecavüze uğramıştır.

•2018 yılının ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda yüzde 13’lük bir artışla 233’e çıkmış ve toplamda 439 olmuştur. Aynı yıl 342 kadın şiddete maruz kalırken, 106 kadın da tecavüze uğramıştır.

• Geneli üzerine baktığımızda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında en az 1184 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür.

•2016 yılı ile 2018 yılı arasındaki artış ise maalesef yüzde 30.6’dır.

•2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2018 yılında bu sayı 439 olmuştur. Bu verileri dikkate aldığımızda 15 yıldaki dehşet verici artış, yaklaşık yüzde 428.9 olmuştur.

"Dehşet verici artış"

Dünya Ekonomik Forumu 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre 149 ülke arasında 130’ncu sırada olan Türkiye’de 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2018 yılında bu sayı 439 olmuştur. 15 yıldaki "dehşet verici artışın" yüzde 428.9 olduğunu söyleyen CHP’li Tığlı, “Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet, tecavüz, taciz ve cinayetlerin son üç yılı 2016, 2017 ve 2018 verileri incelendiğinde ortaya çıkan artış tüyler ürperticidir. Görüldüğü gibi her geçen gün kadın cinayetleri, tecavüz ve şiddet artıyor. Eğer 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin bir şekilde uygulanmış olsaydı bu veriler böyle yüksek mi olacaktı?” dedi.

Tığlı ayrıca "AKP iktidarının son 2016, 2017 ve 2018 yılı verilerine baktığımızda, kadın cinayetlerindeki korkunç artış açıkça gözler önüne serilmektedir" diyen Tığlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun '2017'de 358 olan Kadın Cinayetinin 2018 yılında 238’e düştüğünü' açıklaması üzerine, rakamların ve verilerin Bakan Soylu’ya yanlış aksettirildiğini düşündüğünü belirtti. Tığlı “2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verileri derleyip, topladığımızda ortaya çıkan tablo hem korkunç, hem de Sayın Soylu’nun söylediği nitelikte değildir.” dedi.

"Soylu tarafından yapılan açıklamalar ile bizim ortaya sunduğumuz rakamlar arasında büyük fark olduğunu görüyorum. Bizim topladığımız bu bilgiler medyaya yansıyan kadın cinayetleri verilerinden elde edilmiştir" diyen Tığlı, “Bakan tarafından açıklanan verilerin nasıl elde edildiğini bilmediğini söylerken, kamuoyunun aydınlanması için bakanlığın veri elde etme yöntemini bizlerle paylaşması gerekmez mi?” diye de sordu.