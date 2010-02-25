'CHP 20 militanı aday göstermek istedi'

T24 - BDP'li Sırrı Sakık, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'la ilgili gensoru görüşmeleri sırasında "CHP, 1999'da seçim öncesinde gönderin 20 militanı aday yapalım önerisinde bulundu" iddiası Meclis'i karıştırdı. Daha sonra CHP'nin Bakan Atalay hakkındaki önergesinin gündeme alınmasıyla ilgili yapılan oylamada, 310 milletvekilinin haıy oyu kullanmasıyla reddedildi.



CHP'nin Habur'dan gelen PKK'lıların tutuklanmaması yönünde hakimleri yönlendirdiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında verdiği gensoru önergesi bugün Meclis'te görüşüldü. CHP'nin önergesinin gündeme alınması reddedildi. Gensoru önergesinin oylanmasında 146 milletvekili 'evet', 310 milletvekili de 'hayır' oyu kullandı.



Meclis'teki görüşmeler sırasında BDP ve CHP arasında sert tartışma yaşandı. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın ortaya attığı iddia Meclis'te tansiyonu yükseltti.



Kürsüye gelen Sırrı Sakık, şu iddiayı ortaya attı:



"1999 genel seçimlerine giderken bize CHP elçi gönderdi, 'Barajın altındayız, sizinle ittifak yapmaya hazırız' diye. Tanık söyleyeceğim. Ben, sayın Türk ve gelen heyet oturduk konuştuk. Elçiler, "Sayın Türk'ü, Sayın Sakık'ı, Sayın Yurttaş'ı kaldıramayız, bize 20 tane militan gönderin, onları aday gösterelim" dediler.



Sakık'ın bu iddiası CHP'lilerin sert tepkisine neden oldu. CHP sözcüsü Mustafa Özyürek Sakık'ın yalan söylediğini savundu:



"Ben bu Bırrı Sakık'ın yalanını değerlendirmek istiyorum. Sayın Sakık 'Ben bildiklerimi anlatacağım' dedi, Habur'u anlatmadı, 1999'u saptırarak anlattı. Ben düzeltmek istiyorum"



CHP'nin yanıt vermesinden ardından kürsüye tekrar çıkan Sakık, görüşmenin detaylarını da anlattı:



"Şunu herkes çok iyi bilsin, şu grup ve ben hiçkimseye yaranmak gibi bi derdimiz yok, boyun eğersek namerdiz. 1999 yılında sizin genel başkan yardımcınız ve yanında bir kişiyle Willy Brandt Sokağı'nda 1/1'e gelerek oturdular. 1999'da Eşref Erdemin evinde, 1999 ve 1990'ı da var. Biz birçok görüşmeyi biliriz. Biz o gün de çocuklarımızla ilgili bir tek sözcük ağzımızdan duydunuz mu, en zor koşuullarda yargılanırken bile çocuklarımıza sahip çıktık, zor süreçlerden geliyoruz. Sizin yeriniz belli, Erzincan, Silivri."



O seçimde ne olmuştu?



1999 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde CHP 2 milyon 712 bin 51 oy ve yüzde 8.72 oy oranı ile Meclis’e girememişti.



CHP: Atalay Yüce Divan'dan kurtulamaycak



Görüşmede önerge sahibi olarak CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ilk konuşmayı yaptı. Daha sonra gruplar adına AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız 20'şer dakika söz aldı.



CHP, hem demokratik açılımı hem de Habur'dan girişlerde yaşananları sert ifadelerle eleştirdi. Önerge sahibi Hakkı Süha Okay'dı. Okay, İçişleri Bakanı için "Gensoruya rağmen istifa etmiyorsa, bu ayarlama işlerinden dolayı yüce divandan kurtulamayacak" dedi.



CHP adına ikinci konuşmayı İstanbul Milletvekili Nur Serter yaptı. Serter, Habur'da girişlerde yaşananlar için "Habura devlet taşınmış, devlet teröristlerin ayağına götürülmüştür" değerlendirmesini yaptı.



BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ise, Hükümeti demokratik açılımı ve "güzel gelişme" dediği Habur'u sahiplenmemekle eleştirdi. KCK operasyonunda gözaltına alınan BDP'lilere atıfta bulunan yıldız, "Buna 'Kelepçeli açılım modeli' diyoruz" ifadelerini kullandı.



Görüşmede son konuşmayı hakkında gensoru verilen isim olan İçişleri Bakanı Beşir Atalay yaptı ve iddiaları yanıtladı.

