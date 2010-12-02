CHP 18 Aralık'ta kurultaya gidiyor

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurultayının 18 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde eski genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav ile görüşeceğini de söyledi. Bu arada Bursa'da temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın mezarını da ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, WikiLeaks'te yayınlanan belgeler ve Başbakan'ın sözleriyle ilgili soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Başbakan'ın tepki göstereceği, hesabını soracağı yer ABD'dir" dedi.







Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın mezarını ziyaret ettikten partisinin Bursa il başkanlığında düzenlenen katılım töreninde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 18 Aralık'ta kurultay yapılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Kurultay öncesi önceki genel başkanımız Deniz Baykal ile de Önder Sav ile de görüşeceğiz. Ama altını çizmek isterim PM listesini bizzat ben yapacağım. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Her partilimizi kucaklayacağız. Geçmişte şu yada bu şekilde çaba harcayan her partiliye kapımız açık. Hiç kimseyi bu geçmişte bana böyle baktı, şöyle baktı demeyeceğiz. O kişiler çalıştıkları sürece, halkla tokalaştıkları sürece hepsinin, duayenlerin görüşünü almak benim için bir görevdir. Bize yönelik eleştiriler, önemler olabilir. Sorumlu bir genel başkan olarak onları dinleyeceğim. Ders almaya da özen göstereceğim. Kurultayımız iktidara yürüyüş kurultayı olacaktır. Halkın önüne çıkacağız.



Bayar'ın mezarını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Bayar'ın kabrine Cumhuriyet Halk Partisi yazılı çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.





Daha sonra müzeyle geçen Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden bilgi aldı ve özel defteri imzaladı.

Kılıçdaroğlu, kabrin ve müzenin bulunduğu Umurbey Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Bir kahvede gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Celal Bayar'ın Türk siyasi tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu vurguladı. Daha önce CHP Grup Başkanvekilliği döneminde de Bayar'ın kabrini ziyaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Celal Bayar, ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda mücadele vermiş, bizim Galip Hocamız. Cumhuriyetin ekonomisiyle ilgilenmiş, Cumhuriyetin ilk yıllarının iktisat bakanı, Anadolu'yu gezip Mustafa Kemal'e rapor hazırlayan önemli bir şahsiyet. 'Atatürk, seni sevmek ibadettir' sözü Celal Bayar'a aittir ve bizim 3. Cumhurbaşkanımız, ilk sivil Cumhurbaşkanıdır. Kendisinin kabri burada. Bu müze ve kabriyle ilgili özel bir yasa var. Söyleyip söylememekte çok tereddüt ettiğim bir konu ama söylemekte sakınca görmüyorum; yasanın gerekleri maalesef yerine getirilmiyor. Bizim tarihimizin, ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın önemli bir parçası olan bir şahsiyet için bir yasa çıkarıyoruz ve o yasanın gereklerini yerine getirmiyoruz. Niçin? Yeri geldiği zaman Celal Bayar'dan övgüyle söz ediyoruz yasa da çıkarıyoruz ama bir süre sonra çıkardığımız yasalara uymuyoruz. Bu konuda CHP milletvekillerinin geçen yasama döneminde verdikleri soru önergeleri de var. O soru önergelerine de beklediğimiz yanıtı hiçbir zaman alamadık. Acı ama gerçek.”

Bayar'ın aynı zamanda önemli bir CHP'li olduğunu ve partiye önemli hizmetleri bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınması için de büyük çabalar harcadığını belirtti.



Söz verdi, Umurbey tekrar belediye olacak

Umurbey'e gelmekten son derece memnun olduğunu ifade eden CHP lideri, geçmişi iyi yönleriyle görerek toplumu kaynaştırmanın tüm siyasetçilerin görevi olduğunu dile getirdi.

Kahvedeki vatandaşların Umurbey'in daha önce belde olduğunu ancak son yasal düzenlemeden sonra bu statüden çıkarak mahalle konumuna geldiğini hatırlatmaları ve “Belediyemizi geri istiyoruz” sözleri üzerine de Kılıçdaroğlu, “Size söz veriyorum. CHP İktidarında Umurbey tekrar belediye olacak” dedi.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Kılıçdaroğlu, belediyelerin bir kentin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Son yasal düzenlemenin ardından 100 yıllık belediyelerin bile bu statülerini kaybettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, WikiLeaks'te yayınlanan belgeler ve Başbakan'ın sözleriyle ilgili soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Başbakan'ın tepki göstereceği, hesabını soracağı yer ABD'dir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu iddiaları ortaya atanlar ve siyasete alet edenler alçaktır' sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'dan cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ''Başbakan Erdoğan, İsviçre bankalarında bir kuruş param yok, ispatlarsanız bu makamı bırakacağım, ispatlayamazsanız o makamlarda duracak mısınız? açıklaması yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine şunları kaydetti:

''Bu iddia kime aittir, Amerika'ya değil mi? Amerikan büyükelçiliğine. İddia sahiplerine niye bunları sormuyor da bize soruyor. Benim dediğim neydi? Sayın Başbakan'la ilgili iddia çok vahim, çok ciddi ve bu ciddi iddia nedeniyle sayın Başbakan'ın kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapması gerekir. Sayın Başbakan'ın tepki göstereceği yer, bu iddia yalansa bu iddianın hesabını soracağı yer ABD'dir. Oraya hesap soracak gücü yoksa, o ayrı şey. 'Ben ABD'ye hesap soramam dolayısıyla kızacaksam muhalefet partisine kızayım' diyorsa bu doğru değil. Bizim söylediğimiz çok açıktır. Ciddi bir iddiadır, yenilir yutulur değildir, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na karşı bu iddia yapılmıştır. Onun İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı olduğu söylenmektedir. Bu iddiayı birilerinin yanıtlaması lazım. 'Hayır böyle bir şey yoktur' der.''

AKP'li iki bakanın kendileri hakkındaki iddiaları yazılı açıklama ile yalanladıklarını ve konunun bittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''O zaman sayın Başbakan'ın da bu işin arkasını bırakmaması lazım. Bugün bu iddia olur, yarın başka iddia olur. O nedenle başbakan'ın daha tutarlı, daha aklı başında daha saldırgan olmadan, daha mütevazı, daha alçak gönüllü ama hesap soracağı yeri de daha iyi bilerek, gücü varsa o güce inanıyorsa sorarak yola çıkması lazım'' diye konuştu

Kılıçdaroğlu Wikileaks belgelerinde Türkiye'den çok söz edilmesini nasıl değerlendirildiği sorusuna da, ''Bütün belgeler açıklansın göreceğiz'' yanıtını verdi.