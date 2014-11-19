CHP, 17 Aralık’a takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı HSYK’ya şikayet etti

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nu HSYK’ya şikayet etti. Soruşturma Komisyonu Üyesi Aksünger, “Bu kararları alanlar da aldıranlar da, haklarında kararlar alınacağını göreceklerdir” dedi.

Erdal Aksünger, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun TBMM Soruşturma Komisyonuna verilmesi için teslim edilen dosyaları, TBMM’ye göndermeden doğrudan takipsizlik kararı verdiği için HSYK’ya şikayet etti.

“HSYK, soruşturma dosyasını ilgili savcılıktan talep edip incelediğinde, şikayet edilenlerin görevini kötüye kullandığını ve adaletin sağlanmasının önüne geçilmek istendiği anlayacaktır” diyen Aksünger, Soruşturma Komisyonu Üyesi olarak, ilgili dosyaların içeriği ile bilgi sahibi olduğunu ve zanlılar için isnat edilen suçlamaların büyük bir kısmı hakkında kanaat sahibi olduğuna dikkat çekti. Aksünger, “Aldığınız hangi eğitim, hangi hukuk bilgisi size bu hakkı veriyor? Soruşturulacak, kovuşturulacak bir şey olup olmadığına neye dayanarak karar verdiniz? Olayın hukukla bir ilgisi kalmadı. Azınlıkta kaldığını düşündüğüm bir grubu tenzih ederek söylüyorum, Türkiye’de adalet sistemi siyasi otoriteye boyun eğen hâkimler savcılardan oluşuyor. Bu karar, sürecin sadece biraz daha ertelenmesine yol açmış bir karardır. Ne olursa olsun, günün birinde en ince detayına kadar sorgulanacaktır. Kimse ümitsiz olmasın, gün gelecek bu kararları alanlar da aldıranlar da haklarında kararlar alınacağını göreceklerdir” dedi.

17 Aralık operasyonu sonrası birçok savcı ve hakimin görev ve yetkilerini kötüye kullandığını belirten CHP’li Akünger “Cumhuriyet başsavcısının ya da Cumhuriyet savcılarının yetkileri keyfi bir yetki değildir, onlara düşen görev yapılan soruşturmayı delilleri toplayarak şüpheliler hakkında davaların açılmasını sağlayacak iddianameyi hazırlamaktır. Bahse konu suçlar sıradan, mesnetsiz iddia edilmiş suçlar olmadığı gibi, şüpheliler de herhangi insanlar değil kamu gücünü kullanma yetkisine sahip kişiler olmasından dolayı, yargılanmalarının önüne birkaç cümle yazı ile takipsizlik verilecek hafiflikte ve keyfiyete haiz değildir” dedi.