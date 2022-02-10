CHP, 11 bin liralık elektrik faturası parti binasın astı: Ödemiyoruz!

CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. Dev afişe "Ödemiyoruz" diye yazıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP il örgütleri harekete geçti.

CHP Bursa İl Başkanlığı parti binasına 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını asarak, dev afişe “Ödemiyoruz” diye yazdı.

"1 ay önce 3 bin 440 TL gelmişti"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “CHP Bursa il binamıza 1 ay önce 3 bin 440 TL olan elektrik faturası Şubat ayında 11.351 TL geldi…Ödemiyoruz” denildi.