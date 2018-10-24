CHP, 105 belediye başkan adayını belirledi; işte o isimler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, partinin 105 belediye başkan adayı belirlendi. 39 belediye başkanının 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde yeniden aday gösterileceği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; başkan adayı belirlenen yerler arasında İstanbul ve İzmir'den herhangi bir belediye yer almazken Ankara'da ise sadece Güdül ilçesi adayı belirlendi. Açıklanan isimler arasındaki 39 adayın, CHP'nin mevcut ilçe ve belde belediye başkanları olduğu bildirildi.

CHP'nin belirlediği belediye başkan adayları şöyle:

1 Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Ahmet Değirmenci (Mevcut Başkan)

2 Adıyaman Gölbaşı Belören Memiş Yıldız

3 Adıyaman Besni Köseceli Aydın Ünal

4 Afyonkarahisar Başmakçı Halil Özcan

5 Afyonkarahisar Çay Ali Selvi

6 Afyonkarahisar Dazkırı İsmail Taylan (Mevcut Başkan)

7 Afyonkarahisar Evciler Saim Özer (Mevcut Başkan)

8 Afyonkarahisar Merkez Işıklar Alper Kirez

9 Afyonkarahisar Sultandağı Osman Acar (Mevcut Başkan)

10 Ankara Güdül Sevilay Akyüz

11 Ardahan Damal Ergin Önal (Mevcut Başkan)

12 Ardahan Hanak Ayhan Büyükkaya (Mevcut Başkan)

13 Ardahan Çıldır Mehmet Mülazim Karaçay

14 Ardahan Posof Onur Bayraktar

15 Artvin Arhavi Vasfi Kurdoğlu

16 Aydın Bozdoğan Salim Tümer Apaydın (Mevcut Başkan)

17 Aydın Karacasu Mustafa Büyükyapıcı (Mevcut Başkan)

18 Aydın Sultanhisar Osman Yıldırımkaya (Mevcut Başkan)

19 Aydın Karpuzlu Tuğrul Ozan

20 Aydın Çine Enver Salih Dinçer (Mevcut Başkan)

21 Bilecik Gölpazarı Vedat Kazıcı (Mevcut Başkan)

22 Bursa Keles Ahmet Zekai Yıldız

23 Bursa Kestel Yıldıray Atlı

24 Bursa Gürsu Funda Türkcoş Pekiner

25 Bursa Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan

26 Bursa Karacabey Murat Tanrıverdi

27 Bursa Mustafa Kemalpaşa Orhan Alper

28 Çanakkale Bayramiç Mert Uygun

29 Çanakkale Biga İsmail Işık (Mevcut Başkan)

30 Çanakkale Biga Karabiga Muzaffer Karataş (Mevcut Başkan)

31 Çanakkale Gelibolu Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan)

32 Çanakkale Ezine Geyikli Ercan Yılmaz (Mevcut Başkan)

33 Çanakkale Gelibolu Kavakköy Necati Kopça (Mevcut Başkan)

34 Çorum Kargı Kemal Dümenci

35 Çorum Oğuzlar Orhan Ateş (Mevcut Başkan)

36 Çorum Ortaköy Aşdavul Dursun Uzunca (Mevcut Başkan)

37 Denizli Acıpayam Alim Arslan

38 Düzce Yığılca Zeynel Çamlı

39 Giresun Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu (Mevcut Başkan)

40 Isparta Aksu Ali Kaya (Mevcut Başkan)

41 Isparta Yenişarbademli Mustafa Erdem (Mevcut Başkan)

42 Isparta Gönen Osman Kesmen

43 Isparta Senirkent Ercan Yalçın

44 Kahramanmaraş Göksun Yusuf Telli

45 Kastamonu Araç Satılmış Sarıkaya

46 Kastamonu Hanönü Yılmaz Karakoç

47 Kastamonu Küre Emrullah Sezer

48 Kastamonu Daday Hasan Fehmi Taş (Mevcut Başkan)

49 Kastamonu Abana Erfain Tekin

50 Kayseri Sarız Ömer Faruk Eroğlu (Mevcut Başkan)

51 Kayseri Pınarbaşı Deniz Yağan

52 Kilis Polateli Mustafa Polat

53 Kocaeli Gölcük İsmet İşeri

54 Kocaeli Derince Sertif Gökçe

55 Kocaeli Dilovası Kemal Memiş

56 Konya Tuzlukçu Nurettin Akbuğa (Mevcut Başkan)

57 Konya Seydişehir Mehmet Katlav

58 Kütahya Merkez Seyitömer Şaban Tuncan

59 Kütahya Simav Demirci Turan Sümer (Mevcut Başkan)

60 Kütahya Şaphane Lütfi Mutlu

61 Manisa Sarıgöl Emrah Eroğlu

62 Manisa Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu

63 Mersin Gülnar Mehmet Kale

64 Muş Bulanık Sarıpınar Deniz Ateş (Mevcut Başkan)

65 Muş Merkez Kırköy Mehmet Eşref Mendeş (Mevcut Başkan)

66 Muş Varto Nazım Aykal

67 Muş Bulanık Yavuz Kızılkale

68 Nevşehir Ürgüp Bekir Ödemiş

69 Niğde Çiftlik Bozköy Yalçın Tekeli (Mevcut Başkan)

70 Niğde Merkez Aktaş Yaşar Çamur (Mevcut Başkan)

71 Niğde Merkez Yeşilgölcük Ramazan Tuncay (Mevcut Başkan)

72 Niğde Merkez Yıldıztepe Metin Akgümüş (Mevcut Başkan)

73 Niğde Bor Bahçeli Belma Mercikoğlu

74 Niğde Çiftlik Ramazan Taş

75 Niğde Çiftlik Azatlı Mehmet Akpınar

76 Niğde Merkez Dündarlı Murat Yılgın

77 Niğde Merkez Hacıabdullah Karanfil Dokmuş

78 Niğde Bor Şenol Bengü

79 Osmaniye Toprakkale Ali Bekir Çavuşoğlu

80 Osmaniye Düziçi Alper Öner

81 Osmaniye Düziçi Yarbaşı Mustafa Kaynar

82 Rize Fındıklı Ercüment Cervatoğlu

83 Rize Ardeşen Tahsin Bekir Yazıcı

84 Sakarya Sapanca Cengiz Çiçek

85 Sinop Durağan Mustafa Eker

86 Sinop Dikmen Saim İstanbullu (Mevcut Başkan)

87 Sivas Altınyayla Deliilyas Hayati Akbulut (Mevcut Başkan)

88 Sivas Gemerek Sızır Nevzat Göksu (Mevcut Başkan)

89 Sivas Zara Kudsi Cantürk

90 Tokat Niksar Yolkonak Nurettin Dinç

91 Uşak Ulubey Ali Rıza Ada (Mevcut Başkan)

92 Van Tuşba İzzet Kartal

93 Van Gevaş Musa Baran

94 Van Gürpınar Selim Karakuş

95 Van Başkale Namet Parlak

96 Van Muradiye Haşem Polat

97 Van Saray Şefik Yamandağ

98 Van Çatak Abdulcelil Temel

99 Yozgat Çayıralan Ömer Codar

100 Zonguldak Alaplı Nuri Tekin (Mevcut Başkan)

101 Zonguldak Çaycuma Karapınar Ahmet Aydın (Mevcut Başkan)

102 Zonguldak Ereğli Kandilli Mustafa Aydın (Mevcut Başkan)

103 Zonguldak Çaycuma Perşembe İsmail İnam (Mevcut Başkan)

104 Zonguldak Gökçebey Cem Oktay

105 Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Oktay Albuz